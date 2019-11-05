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В парламенте прошло «нулевое» чтение бюджета на 2020 год

06.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В парламенте прошло «нулевое» чтение бюджета на 2020 год

Бюджет-2020 сверстан и прочитан депутатами и сенаторами вдоль и поперек. Вчера в парламенте прошло так называемое нулевое чтение. По сути, правительство как главный составитель бюджета презентовало результат долгих расчётов. А депутаты могли задать вопросы – их оказалось немало.

Бюджет сверстан без лишнего оптимизма: его доходы в следующем году будут меньше, чем в нынешнем. Но при этом расходы на социальную сферу – а это как раз то, что касается каждого – увеличены.

Как это возможно? Финансистам пришлось поломать голову, но результат стоит того.

Он только-только поступил в парламент – и сразу «нулевое» чтение. Вообще по депутатскому календарю бюджет рассматривают даже как-то рано. Но отдать его принятие на откуп новому созыву – всё равно, что бросить депутатов в открытое море. А волны на большой воде поднялись. И какие!

Вообще, прогнозы на будущее строят по двум сценариям: целевому и базовому. Целевой кто-то называет более оптимистичным, а правительство – более напряжённым. Ставить Совмину цели помогает Президент. Так вот, в середине сентября Александр Лукашенко посчитал прогнозный рост экономики скромным, но не от природной скромности чиновников. Дело, скорее, в желании подстраховаться. Правительство цифры-цели пересмотрело и уже от них вывело базовый сценарий – более осторожный. По нему и верстают бюджет. Ведь имя невидимого режиссера – экономика. Поди угадай, какой сценарий выберет она.

Вот как выглядят стартовые позиции: рост ВВП в 1,9% (немного – зато реалистично); просчитаны среднегодовые курсы, с белорусским рублём – а его курс заметно выше, чем сейчас – перестраховываются, ведь часть выплат по долгам в иностранной валюте; нефть марки URALS – 60 долларов за баррель (кстати, в России уже бьют тревогу из-за обвала цен); ставка рефинансирования по прогнозам останется 9,5%; рассчитывают и на сохранение объёмов поставок российской нефти – речь о 18 миллионах тонн.

И как раз нефть внесла существенные коррективы в планирование доходной части бюджета. Общие потери оценивают в миллиард 884 миллиона рублей. Не только из-за российского налогового манёвра в нефтяной сфере, но и из-за него тоже. С другой стороны, не нефтью единой. И всё бы ничего, но расходы растут. Больше всего – на социальную сферу. Одна из наиболее актуальных задач – доведение заработной платы бюджетников до 80% от средней в экономике. Для этого нужны дополнительные два миллиарда рублей. Или, к примеру, семейный капитал. В следующем году воспользоваться им можно будет досрочно. Здравоохранение, образование – увеличения по всем параметрам.

В общем, отсюда и вырисовывается бюджетный дефицит в 995 миллионов рублей. В принципе, ничего страшного в этом нет. Ведь главное всё же не дефицит или профицит сам по себе. А сбалансированность. Так вот, Минфин просчитал источники финансирования этого самого дефицита. Так что, по большому счёту, имеем все шансы выйти в ноль. Но при этом соблюдается одно важно условие – государственная поддержка реального сектора экономики (то есть тех, кто по сути должен зарабатывать и на себя, и на страну) сокращена на 10%, как того требовал Президент.

И ведь не стоит забывать о плате по долгам. На погашение внешнего долга в следующем году направят 500 миллионов долларов, но, по расчётам, это не создаст угрозы для бюджета. Да и в целом правительство намерено понизить кредитное давление.

Цифры цифрами, бюджет бюджетом, но журналистов интересует и то, как идёт подготовка к декабрьской встрече президентов Беларуси и России – успеют ли согласовать дорожные карты по всем направлениям?

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси: «У нас запланирован на 19 ноября союзный Совмин, и после союзного Совмина мы с Дмитрием Анатольевичем договорились, что мы все время, сколько необходимо, хоть до самой ночи сможем посвятить дорожным картам. Едут все министры. Мы по каждой дорожной карте будем разбираться».

Да и депутаты забросали правительство вопросами. Чтение хоть и «нулевое», но бюджет прочитан вдоль и поперек. Впереди у него ещё два стресс-теста. Окончательно главный финансовый документ примут в конце ноября.

В целом подходы правительства к верстке бюджета выглядят достаточно трезвыми и взвешенными. Без лишних трат, но с очевидным упором на социальную сферу. А главное, пожалуй, без иллюзий. Ведь в случае, если неналоговые доходы увеличатся, деньгам всегда найдут применение. Хуже ведь рассчитывать на большее, а получить меньше – к примеру, если бы в бюджет внесли компенсацию потерь от «налогового манёвра» – и что тогда делать, если договориться не получится? Словом, синица в руках это всё-таки надёжнее.

ОНТ
 
 
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Бюджет-2020 сверстан и прочитан депутатами и сенаторами вдоль и поперек. Вчера в парламенте прошло так называемое нулевое чтение. По сути, правительство как главный...
 
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