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Канопацкая о предложении Румаса работать в правительстве: Мы с премьером договорились о встрече

06.11.2019 10:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая, которую вчера во время нулевого чтения бюджета в парламенте премьер-министр Сергей Румас пригласил на работу в правительство, пока не готова подробно комментировать это предложение. Но, говорит, что они с премьером уже договорились о встрече в ближайшее время.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Цель этой встречи для меня — не только обсудить предложение о трудоустройстве, цель, в том числе, рассказать о тех шагах, которые я предлагаю сделать правительству для структурной перестройкой экономики, и изменения налоговой системы и повышения качества социальной политики государства и увеличения ВВП до 100 миллиардов долларов, — рассказала TUT.BY Анна Канопацкая.

Напомним, в 2016 году Канопацкая стала одним из двух оппозиционных депутатов, впервые за 12 лет попавших в белорусский парламент. Она планировала участвовать в выборах в новый парламент, но ее не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты седьмого созыва.

Как рассказывала TUT.BY Канопацкая, она, после истечения каденции в парламенте, останется в политике.

— При любом раскладе я остаюсь в политике и буду продолжать реализовывать те идеи, к которым я пришла за время депутатства. Есть позитивный опыт работы в Палате представителей: есть багаж побед, есть знания и опыт, как работает палата изнутри, есть поддержка правоцентристской коалиции, различных неправительственных организаций, связи и поддержка европейских политиков и коллег, поэтому работы хватит, — говорила ранее депутат.

 
 
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Как ранее рассказывала Канопацкая, она, после истечения каденции в парламенте, «в любом случае» останется в политике.
 
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