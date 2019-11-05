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«Впервые было создано белорусское государство». Лукашенко поздравил соотечественников с 7 ноября

06.11.2019 10:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что «осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории». Об этом говорится в поздравлении белорусского президента по поводу 102-годовщины Октябрьской революции.

— Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма, — говорится в поздравлении Лукашенко.

По его мнению, идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие.

— Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство.

Память о тех событиях, уверен президент, усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные инициативы во благо родины.

— В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, нашей Беларуси — новых достижений и процветания, — обращается к соотечественникам президент.

Напомним, 7 ноября до сих пор остается государственным праздником и выходным днем только в Беларуси и непризнанном Приднестровье.

Общаясь 30 октября с журналистами, президент пояснил, почему решил сохранить этот праздник.

— Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это все было, но было и много чего хорошего, — продолжил президент.

В связи с праздником на этой неделе у белорусов целых четыре выходных дня. Кроме Дня Октябрьской революции, согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. Таким образом, мы будем отдыхать 7, 8, 9, 10 ноября.

 
 
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Напомним, 7 ноября до сих пор остается государственным праздником и выходным днем только в Беларуси и непризнанном Приднестровье.
 
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