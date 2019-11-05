Грести по течению и отставить стереотипы. Рудый дал советы по покорению Китая

Источник материала: Tut.by

Белорусско-китайские отношения в 2019 году продолжили активное развитие, и политическое — президенты встречались дважды, и экономическое — за девять месяцев экспорт вырос на 74%, заявил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый на белорусско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Китай активно меняется и посол призывает не упускать этот важный момент.



На национальном стенде Беларуси на CIIE вице-губернатор провинции Шэньси Сю Датун, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, губернатор провинции Ганьсу Тан Жэньцэнь, посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, Фото: TUT.BY

— Падение экспорта в Китай в 2016 году удалось восстановить темпами, опередившими экспорт в Россию, ЕС, на другие большие рынки, — констатировал посол.

Он подчеркнул, что заметно выросло число экспортных позиций: за 3 года с 211 до 266, число экспортеров — со 145 до 287, в том числе частных с 75 до 159, и крупных (более 1 млн долларов в год), с 18 до 33.

— Это подтверждает китайскую мудрость: если один муравей найдет сладкое, то придут и другие, — отметил посол.

Причинами роста Кирилл Рудый видит, во-первых, развитие инфраструктуры: за 3 года число железнодорожных контейнеров в Китай выросло в 3 раза, в Китае проходят белорусские выставки, форумы, презентации, открыто два десятка белорусских магазинов. Во-вторых, это долгосрочный курс Беларуси на Китай на высшем уровне: с 2015 года президенты встречаются ежегодно, падают торговые и визовые барьеры, Беларусь набирает политический вес в Китае.





Посол заявил, что, несмотря на успехи, надо менять стратегию с Китаем, ведь меняется сам Китай.

- Он вырос и открылся. Сегодня он двигает мировую торговлю. В 2010 году Китай был как 4 экономики России, сегодня как 9. Многие страны сопоставимы не с провинциями и городами Китая, а с районами его городов: ВВП Шанхая больше экономик Португалии и Финляндии вместе взятых. Китайские регионы стали решать вопросы сами, не в Пекине. Поэтому наращивать экспорт в Китай, привлекать инвестиции надо через регионы, — посоветовал Кирилл Рудый, рассказав, что уже третье генконсульство Беларусь открыла в Чуньцыне.

Кроме того, изменилась экономика Китая. Только за прошлый год услуги выросли с 52 до 60% ВВП. Китайцы стали больше тратить на туризм, образование, культуру, медицину.

— Белорусские экспортеры продают товары со склада, логистику отдают китайцам, которые пользуются услугами не белорусских, а литовских, латвийских и китайских фирм, — обратил внимание Рудый.





Посол также отметил изменение технологий: с 2017 года Китай вкладывает в искусственный интеллект, это фетиш для страны.

— Парадокс, но в самой многочисленной стране полупустые рестораны и магазины: люди покупают и живут онлайн. Уже четверть товаров в Китае продается через интернет. Пока наши товары в китайском интернете торгуют россияне, а не мы. Да и цены на товары на белорусском заводе и в китайском интернете выше в 5 — 7 раз. Китайцы уже забывают, какого цвета деньги, все платежи — безналичные, — сказал посол.

— Китай большой, можно найти любую нишу, но лучше грести по течению, быть на одной волне с Китаем. Сегодня в Китае это регионы, услуги и технологии. Предлагаю воспользоваться этими возможностями, — резюмировал Кирилл Рудый.

В ноябре большая белорусская делегация участвует во II Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, проходящей в Шанхае. Экспозиция Беларуси стала одной из крупнейших национальных презентаций на China International Import Expo 2019.

Китай занимает второе место в мире по потреблению импорта. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, общий объем импорта в ближайшие 15 лет превысит 40 трлн долларов.





В прошлом году в China International Import Expo приняло участие более 3,6 тысяч предприятий из 151 страны, а также более 400 тыс. посетителей. Общий объем соглашений и контрактов превысил 57,8 млрд долларов.

Белорусская экспозиция на China International Import Expo 2019 занимает 787 квадратных метров. Это страновой павильон и шесть тематических.

Организатор национальной экспозиции Беларуси Белорусская торгово-промышленная палата и выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.