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США и Китай развернули борьбу за изгнанный с Оршанского авиаремонтного завода украинский «Мотор Сич»

06.11.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинской компании «Мотор Сич». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным издания, США пытаются помешать Китаю купить украинского производителя аэрокосмической техники, который в 2018 году со скандалом покинул Оршанский авиаремонтный завод.


Фото: LIGA.net

В августе издание уже писало, что покупке Пекином предприятия пытается помешать помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (в сентябре покинул свой пост). Теперь же WSJ со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что переговоры о покупке «Мотор Сич» по поручению администрации президента США ведет Эрик Принс. Он является основателем американской частной военной компанию Blackwater (сейчас — Academi) и исполнительным директором частной компании в сфере безопасности Frontier Services Group.

По данным издания, 24−25 октября Принс был на украинском предприятии. От комментариев изданию он отказался, но подтвердил, что хочет «инвестировать в Украину». Его представитель заявил, что деловая деятельность Принса независимая от любого правительства.

Отмечается, что в конце сентября «Мотро Сич» посещали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и старший советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер.

В 2017 году стало известно, что 56% акций «Мотор Сич» через ряд офшорных компаний приобрела китайская Skyrizon Aircraft Holdings. Президент и основной акционер «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в интервью РБК объяснил продажу более 50% акций компании китайцам «коммерцией» на фоне потери российского рынка.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций «Мотор Сич», принадлежащих китайским инвесторам. Тогда же СБУ сообщила о попытках иностранных компаний получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

В этом году Skyrizon Aircraft Holdings подтвердила заинтересованность в покупке более 50% акций «Мотор Сич», 25% может безвозмездно получить госкоконцерн Укроборонпром. Сделку должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. Недавно АМКУ начал рассматривать два дела по «Мотор Сич», сообщил глава ведомства Юрий Терентьев в интервью LIGA.net.

На фоне противоречивой информации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Мотор Сич» должен быть сохранен, несмотря на то, сколько акций предприятий останется в украинской собственности. Он попросил время, чтобы разобраться, как решить вопрос с иностранными партнерами.

На протяжении 6 лет «Мотор Сич» была акционером Оршанского авиаремонтного завода. Однако в 2018 году ОАРЗ вернулся под контроль белорусского государства. Власти были недовольны работой украинского акционера.

 
 
Ссылка на источник 24
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Неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинской компании «Мотор Сич».
 
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