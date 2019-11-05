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Накануне больших выходных доллар подорожал, а евро подешевел

06.11.2019 13:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 ноября прошли очередные торги валютами.

Курс доллара вырос на BYN0,0021 — до 2,0434 рубля.

Евро подешел на BYN0,0088 — до 2,2636 рубля.

Курс российского рубля снизился на BYN0,0153 — до 3,2112 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Курс российского рубля снизился на BYN0,0153 - до 3,2112 белорусского рубля за 100 российских рублей.
 
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