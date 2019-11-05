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Накануне больших выходных доллар подорожал, а евро подешевел
06.11.2019 13:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 ноября прошли очередные торги валютами.
Курс доллара вырос на BYN0,0021 — до 2,0434 рубля.
Евро подешел на BYN0,0088 — до 2,2636 рубля.
Курс российского рубля снизился на BYN0,0153 — до 3,2112 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Курс российского рубля снизился на BYN0,0153 - до 3,2112 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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