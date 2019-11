Беларусь помогла Китаю обогнать Россию в создании ракетных комплексов

Источник материала: Tut.by

Недавний юбилейный военный парад в Пекине продемонстрировал, что военно-промышленный комплекс КНР достиг больших успехов в создании подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) различного назначения на базе многоосных колесных шасси.



Фото: Reuters

По площади Тяньаньмэнь прошли пятиосные пусковые ракетные установки с баллистическими ракетами DF-17, оснащенными гиперзвуковыми боевыми блоками, и стратегическими сверхзвуковыми ракетами большой дальности DF-100.

За ними проследовали шестиосные шасси, которые несли ракетные комплексы DF-26, и восьмиосные с ракетами межконтинентальной дальности DF-31AG.

На восьмиосном шасси был размещен и самый мощный на сегодняшний день стратегический китайский ПГРК DF-41. 16 таких транспортеров замыкали колонну ракетных комплексов.

Почему подобная техника не выпускается в России?

Как и следовало ожидать, сам факт того, что Китай обогнал Россию в создании собственных многоосных шасси для стратегических ПГРК, вызвал ревнивую реакцию у большинства комментаторов, освещавших пекинский парад.

Конечно, в российской армии также имеются прекрасные многоосные шасси под ПГРК. Да вот беда: производятся они в независимой Беларуси, на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

И авторы ряда публикаций выражают по этому поводу недоумение: почему подобная техника до сих пор не может выпускаться в России? Ведь уже более десяти лет на Камском автозаводе (ПАО «КамАЗ») ведутся работы по созданию семейства специальных колесных и тягачей (СКШТ) аналогичного назначения под индексом «Платформа-О». Имеющих, благодаря применению электромеханической трансмиссии (ЭМТ), если верить разработчикам, просто фантастические характеристики грузоподъемности, скорости и маневренности.

Частичный ответ на этот вопрос содержится в статье авторитетного российского автомобильного эксперта, главного редактора сайта «Автомобильный каталог» Александра Привалова «Почему буксует разработка перспективной автотехники» , опубликованной в газете «Военно-промышленный курьер».

Оказывается, еще год назад на форуме «Армия-2018» врио начальника Научно-исследовательского центра автомобильной техники (НИИЦ АТ) 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России полковник Вадим Демик заявил, что НИИЦ АТ более не рассматривает применение ЭМТ для военной автотехники ни в ближней, ни в среднесрочной перспективе.

Привалов считает такое решением оправданным, поскольку в России на сегодня нет собственных мощных дизельных двигателей, силовой электроники, колесных редукторов и ряда других важнейших автокомпонентов для автотехники с ЭМТ.

При этом он задается вопросом: почему ПАО «КамАЗ» продолжало эти разработки, причем по контрактам с Минобороны России? Хотя, если судить по результатам тестов, СКШТ семейства «Платформа-О» проигрывают технике МЗКТ.

От себя добавим, ввиду чрезвычайной уязвимости ЭМТ к воздействию электромагнитного импульса (одного из главных поражающих факторов современного оружия — и не только ядерного), применение такой трансмиссии на ракетном шасси означает его гарантированное уничтожение в условиях реальной войны.

Печальная эпопея «Платформы-О»

Сегодня на полигоне НИИЦ АТ идут испытания шасси МЗКТ-79291 (колесная формула 12×12.1) с механической трансмиссией. А в Набережных Челнах, в свою очередь, работают над альтернативным ему образцом из линейки «Платформа-О» КамАЗ-78509 (12×12.1) с ЭМТ. И сравнение не в пользу изделия Камского автозавода:

— снаряженная масса МЗКТ-79291 примерно на 10 т меньше, чем снаряженная масса КамАЗ-78509;

— грузоподъемность МЗКТ-79291 приблизительно на 10 т выше, чем грузоподъемность КамАЗ-78509;

— надежность МЗКТ-79291 оказалась выше ожидаемой, в то время как у КамАЗ-78509 тяговые электродвигатели, электроника, другие узлы и оборудование многократно выходили из строя в ходе испытаний.

Возьмем на себя смелость предположить, что свою роль здесь сыграла та самая коррупционная составляющая, без которой в сегодняшней России, похоже, почти никакие дела не делаются. Эту версию подтверждают и факты, приведенные тем же Приваловым.

Из материалов проверки военного прокурора Московского гарнизона следует, что в 2015 году между Минобороны России и ПАО «КамАЗ» заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы.

Заместитель начальника НИИЦ АТ 3-го ЦНИИ МО РФ, будучи осведомленным, что цель технического задания в полном объеме не достигнута, весной 2017 года подписал акт приемки второго этапа работ, что послужило основанием для его оплаты. Ущерб, причиненный Минобороны России, превысил 181 млн российских рублей.

Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Но ведь безрезультатные работы по теме «Платформа-О» ведутся с 2008 года, и сумма выделенных на нее средств оценивается в 300 млн долларов.

Таким образом, из всего изложенного следует вывод: на создание боеспособного СКШТ России потребуются еще годы и десятки (если не сотни) миллионов долларов. И все это время российские ракетчики, скорее всего, будут использовать белорусские СКШТ.

Если только какой-нибудь форс-мажор (например, чрезвычайная нужда в средствах) не заставит Беларусь продать МЗКТ России.

Китайцы использовали наработки МЗКТ

Китайцы же своими нынешними успехами в области создания ПГРК обязаны Беларуси. В 1998 году в городе Сиогань (провинция Хубэй) было организовано совместное китайско-белорусское предприятие Sanjiang-Volat Special Vehicle Co., LTD. по изготовлению многоосных колесных тягачей и шасси различного назначения грузоподъемностью от 20 до 75 тонн.

Учредителями СП с капиталом в 52,2 млн юаней выступили с белорусской стороны МЗКТ, доля которого в уставном фонде составила 30%, с китайской стороны — аэрокосмическая корпорация China Sanjiang Space Industry Group Co. в лице 100-процентной «дочки» — Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co., Ltd (ее доля в уставном фонде составляет 70%).

МЗКТ внес свой вклад технологической документацией и комплектующими, китайцы — денежными средствами.

В соответствии с уставными документами в первые пять лет работы 70% комплектующих на конвейер СП должен был поставлять МЗКТ. В последующем долю белорусских компонентов предполагалось снизить до 30%. Правда, известные своим непревзойденным талантом копирования китайцы план быстро перевыполнили.

Превзошли они и намеченный рубеж по грузоподъемности, и оговоренную область применения изделий. Она сегодня гораздо шире, чем записанная в учредительных документах. Ведь China Sanjiang Space Industry Group Co., помимо всего прочего, является и производителем баллистических ракет как гражданского, так и военного назначения.

Что может послужить для Москвы очередным поводом упрекнуть Минск в союзнической неверности.