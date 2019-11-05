Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2019 года

Интерес к аренде квартир в Минске снижается второй месяц подряд – в октябре запросов по поиску съёмного жилья оказалось на 3% меньше, чем месяцем ранее. По опыту прошлых лет падение активности арендаторов будет продолжаться вплоть до весны с небольшим всплеском сразу после новогодних праздников.

Количество свободных квартир за месяц выросло не очень значительно (+0,9%), но главные изменения наблюдались в структуре предложения. Во время летнего ажиотажа с рынка активно вымывались самые бюджетные варианты, в октябре такие объекты вновь начали пополнять базу.