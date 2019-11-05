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Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2019 года
06.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Интерес
Количество свободных квартир за месяц выросло не очень значительно (+0,9%), но главные изменения наблюдались в структуре предложения. Во время летнего ажиотажа с рынка активно вымывались самые бюджетные варианты, в октябре такие объекты вновь начали пополнять базу.
Возвращение на рынок более бюджетных квартир заметно повлияло на ценовую динамику. После резкого скачка в августе-сентябре цены на аренду снизились в сегментах 1- и 2-комнатных квартир. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году, но тогда коррекция была не столь значительной.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $278 (снижение к сентябрю на 3,1%);
2-комнатные квартиры — $357 (снижение на 3,8%);
3-комнатные квартиры — $464 (рост на 0,4%).
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Сезонный ажиотаж на рынке съёмного жилья остался позади, и многим собственникам свободных для заселения квартир пришлось умерить свои ценовые аппетиты.
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