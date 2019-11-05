Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 9%

Нацбанк сообщил о снижении ставки рефинансирования с 20 ноября до 9% годовых.

Большинство ставок по кредитам в Беларуси привязаны или к ставке рефинансирования или по кредиту овернайт, поэтому их снижение приведет к уменьшению оплаты по займам.

Напомним, в последний раз ставка рефинансирования была снижена до рекордных 9,5% 14 августа.