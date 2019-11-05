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Ставка рефинансирования снижается до 9% годовых

06.11.2019 14:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10,75 до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,25 до 8% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка 6 ноября.

Регулятор мотивировал такое решение тем, что в III квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%.

Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину, подчеркивается в сообщении регулятора.

Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики, отметили в Нацбанке.

На предыдущем заседании правления, которое состоялось 7 августа, ключевая ставка была снижена с 10 до 9,5% годовых.

Следующее заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования в 2020 году в среднем должна составить 9,5% годовых.

 
 
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Регулятор мотивировал такое решение тем, что в III квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться.
 
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