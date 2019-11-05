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Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 9%
06.11.2019 14:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Нацбанк сообщил о снижении ставки рефинансирования с 20 ноября до 9% годовых.
По данным регулятора, в 3 квартале продолжили замедляться инфляционные процессы. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка,
В Нацбанке полагают, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться на уровне примерно 5%. «Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики», - отметили в Нацбанке.
Большинство ставок по кредитам в Беларуси привязаны или к ставке рефинансирования или по кредиту овернайт, поэтому их снижение приведет к уменьшению оплаты по займам и кредитам.
Напомним, в последний раз ставка рефинансирования
Перед этим главную ставку
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Нацбанк сообщил о снижении ставки рефинансирования с 20 ноября до 9% годовых.
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