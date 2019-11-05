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Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 9%

06.11.2019 14:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нацбанк сообщил о снижении ставки рефинансирования с 20 ноября до 9% годовых.

По данным регулятора, в 3 квартале продолжили замедляться инфляционные процессы. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка, отмечает его пресс-служба на официальном сайте.

В Нацбанке полагают, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться на уровне примерно 5%. «Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики», - отметили в Нацбанке.

Большинство ставок по кредитам в Беларуси привязаны или к ставке рефинансирования или по кредиту овернайт, поэтому их снижение приведет к уменьшению оплаты по займам и кредитам.

Напомним, в последний раз ставка рефинансирования была снижена до рекордных 9,5% 14 августа.

Перед этим главную ставку снизили 27 июня 2018 до 10% - минимума за десять лет. После этого в НББ периодически принимали решение ставку больше не снижать: о сохранении ее на уровне 10% годовых было принято решение и на Правлении Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 3 мая 2019 года и 19 декабря 2018 года.

 
 
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Нацбанк сообщил о снижении ставки рефинансирования с 20 ноября до 9% годовых.
 
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Ставка рефинансирования снижается до 9% годовых
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