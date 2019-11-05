Источник материала: Tut.by

Государственные телеканалы Беларуси — ОНТ и СТВ — резко отреагировали на слова Дмитрия Медведева , который прокомментировал высказывание Александра Лукашенко о «не наших» войнах. «Исторические пробелы в правительстве России», «известный город, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает», «белорусы на своей земле стали заложниками чужих военных амбиций» — были они щедры на эпитеты.



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«Если бы не белорусский живой щит, немецкие танки были бы под Москвой до того, как пожелтели листья»

Сюжет на телеканале ОНТ начинается с фразы «Медведев удивился, что белорусам не очень нравится быть разменной монетой». Именно так на телеканале вкратце описывают реакцию главы российского правительства на высказывание Александра Лукашенко в интервью казахстанским журналистам.

— И раз уж мой тезка не понял или не захотел понять, о чем идет речь, я, Дмитрий Семченко, дополню эту тему. Так вот, чужие войны и подвиг предков — это, как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает (имеется в виду украинская Одесса, — Прим. TUT.BY), две большие разницы, — резко отметил Семченко.

Телеведущий говорит, что память о подвигах свята — только звезду Героя СССР получили почти полтысячи белорусов.

— Поэтому постараюсь очень быстро ликвидировать исторические пробелы в правительстве России, — заявил Семченко и «прошелся» по трем войнам.

По словам ведущего Наполеон пришел на Восток уже после того, как российская армия неудачно сходила на Запад под Аустерлиц. К тому же, если верить учебникам истории, продолжает Семченко, Россия первой нарушила подписанный с Францией Тильзитский мир. А белорусы на своей земле стали заложниками чужих военных амбиций.

— Первую мировую [войну] белорусы тоже не развязывали. Немцы сюда пришли после того, как российский царь Николай II объявил мобилизацию, что тогда равнялось для Берлина объявлением войны. И снова Запад и Восток рвали эту землю [белорусскую] на части, — говорит ведущий.

Семченко заявил, что «если бы не белорусский живой щит толщиной в 700 километров», немецкие танки во время Второй мировой войны были бы под Москвой еще до того, как пожелтели листья.

— И пока кое-кто клеит на свои машины наклейки «1941−1945-й — Можем повторить», белорусы реконструируют один из своих главных символов — площадь с монументом Победы. Чтобы и наши правнуки не забывали цену, которую пришлось заплатить, и делали все, чтобы страшная война не повторилась. Тема сомнений в святости Великой Победы для белорусов закрыта и в дополнениях больше не нуждается, — резюмирует ведущий ОНТ.

«Хорошо, что Александр Лукашенко является лидером мнений для российского зрителя и читателя»

— От миролюбия с древних времен до инсинуаций в эпоху информационной цивилизации. Медийное пространство соседнего государства бурлит от трактовки посылов белорусского лидера, Это хорошо, что Александр Лукашенко является лидером мнений для российского зрителя и читателя. Плохо, что важные посылы слышат не так, — заявила ведущая программы новости «24 часа» на СТВ.

В сюжете журналист телеканала Евгений Пустовой отмечает, что белорусы — мирные люди — это не только слова гимна, но и «посыл внешней политики Минска еще со времен создания Организации объединенных наций, это ментальный код белорусского характера».

— Официальный Минск предельно ясно и неоднократно высказывал позицию и по отношению к Великой Отечественной войне, и к миру. Ведь театр военных действий настолько часто разворачивался на нашей земле, что упрекать нас в забвении — пьеса для театра абсурда. Ее разыграли наши российские коллеги. Фразу, вырванную из интервью белорусского лидера казахстанскому агентству «Хабар», по-своему интерпретировали и для главы российского правительства. Вся Беларусь, можно сказать, мемориал о Великой Отечественной. Даже в самых небольших деревушках можно встретить живую память в камне, — заявил журналист.

На телеканале считают, что теперь поэтика миролюбия перешла в политические инициативы. А «минский мир» стал эпитетом в мире глобального противостояния.

Что вообще произошло?

Напомним, 21 октября перед визитом в Казахстан Александр Лукашенко дал интервью телевизионному информационному агентству «Хабар». Отвечая на вопрос журналиста, что для белорусского президента значит независимость, он отметил, что теперь страна может сама распоряжаться своей судьбой, а ранее всегда была «под чьей-то плеткой».

— Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны — не наши войны, — отметил Лукашенко и напомнил о войне 1812 года, Первой и Второй мировых войнах.

4 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил , что считает недопустимым называть «участием в чужих войнах» защиту своих земель от иностранных захватчиков. Для него оказалось «странным слышать такие слова».

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заявила, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о «не наших войнах» вырваны из контекста. И назвала реакцию России очень неожиданной.

— Или, может быть, надо найти новый повод укусить? — задалась риторическим вопросом Эйсмонт.