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Forbes назвал самых богатых людей мира

06.11.2019 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В тройке самых богатых людей мира произошли изменения. На второе место рейтинга, по версии «Форбс», поднялся глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) 70-летний Бернар Арно. Его состояние Forbes оценил в 107 млрд долларов.

Forbes назвал самых богатых людей мира

Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс

Таким образом, самый богатый европеец подвинул на третье место некогда богатейшего человека на планете, основателя Microsoft Билла Гейтса. Состояние последнего, по версии издания. Составляет сейчас 106,8 млрд долларов.

Ну, а самым богатым человеком на Земле сейчас является глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние «Форбс» оценил в 112,4 млрд долларов.

Арно единственный европеец в тройке мировых богачей, двое других представляют США.

Только этим троим людям на планете удалось сколотить состояние более 100 млрд долларов. Находящийся на четвертом месте американский инвестор Уоррен Эдвард Баффетт обладает сейчас состоянием в 87,2 млрд долларов.

Источник: sb.by

 
 
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В тройке самых богатых людей мира произошли изменения. На второе место рейтинга, по версии «Форбс», поднялся глава корпорации по производству
 
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