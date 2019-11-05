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Эксперты подводят итоги "Кастрычніцкага эканамічнага форуму"
06.11.2019 14:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси готовят дорожную карту повышения эффективности экономики. В помощь экономическому блоку правительства Всемирный банк. Он предлагает реальные пути улучшений в государственном, финансовом секторах, других сферах. Перспективы этой работы стали одной из ключевых тем "Кастрычніцкага эканамічнага форуму". Но не только. Как торговые войны меняют мировую реальность? Укрепит ли ВТО экономическую безопасность Беларуси? И кто и на каких условиях будет содействовать реформированию нашей экономики? - повестка дискуссий не ограничена точечными внутренними сложностями Беларуси. Это всегда совместный поиск решений на благо глобального экономического роста.
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В Беларуси готовят дорожную карту повышения эффективности экономики. В помощь экономическому блоку правительства Всемирный банк. Он предлагает реальные пути...
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