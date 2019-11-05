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Жизнь пролетела, как одна минута…

06.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат Анне Леонидовне Писарь, заведующей Кривичской фермой с 1978 года. 5 ноября ей исполнилось 65 лет.

Жизнь пролетела, как одна минута…
Имеет ивьевские корни, уроженка д. Козевичи Лежневичского сельсовета. Отец был бригадиром, полеводом в колхозе им. 17 сентября, на ферме и полеводстве работала мама. Училась в Чапунской восьмилетней школе. В 1972 году закончила торговую щколу, после которой трудилась завмагазином в Кривичах (по 1978-й год).
В 1973 году вышла замуж, супруг Иван Георгиевич работал шофером в колхозе, в полеводстве, на ферме, лесником.
В 1978 в октябре запустили в Кривичах местную животноводческую ферму. Она была ее первым и многолетним руководителем. Средне-специальное образование получила - закончила Волковысский совхоз-техникум. Принимала 636 голов телок и коров на кривичской ферме. 12 операторов машинного доения трудилось - 10 основных и 2 подменных. Животноводческая ферма конца 70-х - это уже история. Навозоудаление применялось, обучили пользованию доильными аппаратами персонал. Лучшие доярки фермы - Надежда Петровна Горелик, Нина Константиновна и Мария Константиновна Найден, Тамара Яковлевна Коренда.
За сутки надаивали 35-40 фляг молока, 1200 кг молока в сутки давала кривичская ферма. Подобных ферм в районе тогда было немало.
П.И. Лавыш, В.В. Жевняк, А.А. Хвасько были руководителями колхоза периода ее работы в сельском хозяйстве.
Животноводство - это годы напряженного труда. И по болоту на работу ходили, и телят пасли в непогоду, и каждый день на наряд приходилось в Морино с оказией через Неман добираться. Никто не жаловался. Рядом трудились очень достойные люди. При тяжелых отелах приезжали моринские ветврачи. Всегда можно было положиться на коллег по работе. После ликвидации фермы в Кривичах работала 2,5 года завфермой в Лелюках, затем в библиотеке с 1999 года, в клубе.
За годы труда награждалась многочисленными грамотами, ценными подарками.
Многодетная мать, вырастила и воспитала троих детей. Сын Валерий - лесник, живет в Лукашино. Дочь Елена в Лиде, продавец в магазине. Молодым умер сын. Инвалидность 2-й группы - это взаимосвязанные последствия.
Фаина Раневская когда-то сказала: "Боже мой! Как прошмыгнула жизнь! Я так и не успела послушать, как поют соловьи…".
Жизнь пролетела как одна минута… Но это была достойная трудовая жизнь…

С юбилеем, Анна Леонидовна!

 
 
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Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат Анне Леонидовне Писарь, заведующей Кривичской фермой с 1978 года. 5 ноября ей исполнилось 65 лет. Имеет ивьевские корни,...
 
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