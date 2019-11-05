Основной тренд - поставки мяса. Беларусь начнет экспорт в Китай куриной экзотики

Источник материала: Tut.by

Товарооборот Беларуси с Китаем за девять месяцев 2019 года вырос на 40% до 3,7 млрд долларов, причем экспорт белорусской продукции вырос в 1,7 раза до 570 млн долларов, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на белорусско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, организованном Белорусской торгово-промышленной палатой. Особенно министр отметил успехи в работе на китайском рынке производителей продукции АПК. С начала года экспорт сельхозпродукции вырос на 54% до 80 млн долларов.



Фото с сайта sfera.fm

— Основной тренд текущего года — поставки на китайский рынок мясной продукции, поставлено с начала года уже около 10 тыс тонн. Продолжается также рост поставок в Китай белорусской молочной продукции, которую уже по достоинству оценили китайские потребители: отгружено уже более 100 тыс тонн (в пересчете на молоко) на 38 млн долларов (+3,1; в денежном выражении). Благодаря активному взаимодействию стран сегодня аккредитованы на право поставок в Китай 54 молокоперерабатывающих предприятия, 5 птицефабрик, 7 переработчиков рыбы, — рассказал Хотько.

Он отметил, что 5 ноября стороны подписали протокол с таможенными службами Китая по карантинным требованиям для поставки деликатесной группы товаров из мяса птицы — куриных лапок, субпродуктов и кончиков крыльев.

— Мы не останавливаемся на достигнутом — уже поданы заявки на расширение перечня предприятий, имеющих право поставок в Китай говядины и мяса птицы, — заверил министр. — Беларусь готова предложить китайским потребителям сыры, йогурты, цельномолочную и мясную продукцию.

Логичным продолжением сотрудничества Анатолий Хотько назвал создание совместных производств в сфере переработки молока и мяса.

Как рассказал TUT.BY начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, возможность реализации такого производственного проекта прорабатывается в китайско-казахстанском международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос».

— В свободной экономической зоне «Хоргос» в Казахстане уже открыт магазин, где будут продаваться практически все наши товары продовольственной группы, идущие на Китай. В стадии обсуждения и поиска партнеров проект по созданию там собственного молокоперерабатывающего предприятия. Идея в том, что мы будем поставлять сырье — сухое молоко, сыворотку, масло, и там, на месте, производить йогурты, цельномолочную продукцию, творог.

Богданов отметил, что в нынешнем году поставка в Китай мясопродукции выросла в 30 раз до 29 млн долларов, в том числе экспорт говядины составил 3,5 тыс тонн, птицы — 6,3 тыс тонн. Поставки молокопродуктов (в основном сухого обезжиренного молока) достигли 22 млн долларов. Впрочем, растет и экспорт готовой продукции, сыров, творога, масла, цельномолочной. Продолжаются поставки льноволокна (экспорт составил 5 млн долларов) и рапсового масла (5,4 млн долларов).

— Ожидаем, до конца года перевыполним запланированный на год объем экспорта в Китай в 90 млн долларов, подойдя к рубежу в 100 млн долларов, — отметил Алексей Богданов.

В ноябре большая белорусская делегация участвует во II Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, проходящей в Шанхае. Экспозиция Беларуси стала одной из крупнейших национальных презентаций на China International Import Expo 2019.

В прошлом году в China International Import Expo приняло участие более 3,6 тысячи предприятий из 151 страны, а также более 400 тыс. посетителей. Общий объем соглашений и контрактов превысил 57,8 млрд долларов. В нынешней выставке участвуют уже представители из 155 стран и регионов, а также 26 международных организаций. Выставку открывали президент Китая Си Цзиньпин и Франции Эммануэль Макрон.

Белорусская экспозиция на China International Import Expo 2019 занимает 787 квадратных метров. Это страновой павильон и шесть тематических.

Организатор национальной экспозиции Беларуси Белорусская торгово-промышленная палата, оператор — выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.