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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые производства в регионах решают вопрос занятости С начала года у нас открыто 360 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них треть именно микро-, малые и средние предприятия. Большой плюс, когда...

С начала года у нас открыто 360 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них треть именно микро-, малые и средние предприятия. Большой плюс, когда производство строятся в небольших городах. Это сразу для многих решает вопрос занятости. Такое предприятие открылось четыре месяца назад в Смолевичах. Высокая автоматизация и контроль качества. Продукция высокой добавленной стоимости из мяса птицы.