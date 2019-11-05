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Новые производства в регионах решают вопрос занятости
06.11.2019 15:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTС начала года у нас открыто 360 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них треть именно микро-, малые и средние предприятия. Большой плюс, когда производство строятся в небольших городах. Это сразу для многих решает вопрос занятости. Такое предприятие открылось четыре месяца назад в Смолевичах. Высокая автоматизация и контроль качества. Продукция высокой добавленной стоимости из мяса птицы.
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С начала года у нас открыто 360 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них треть именно микро-, малые и средние предприятия. Большой плюс, когда...
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