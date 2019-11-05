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Скончался депутат Верховного Совета Александр Шут

06.11.2019 16:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Логойске на 68-м году жизни скончался экс-депутат оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва Александр Шут. Об этом у себя в Facebook сообщил экс-депутат Сергей Наумчик.


Голодовка депутатов Верховного Совета. Фото: bymedia.net

Родственники экс-депутата рассказали «Радыё Свабода», что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Александр Шут был медиком. Он входил в состав депутатской оппозиции БНФ, участвовал в голодовке депутатов против референдума 11 и 12 апреля 1995 года. Тогда он был жестоко избит спецназом сначала в зале парламента, а затем милицией за Домом правительства.

Как вспоминал в книге Александра Федуты «Лукашенко. Политическая биография» экс-депутат Верховного Совета Валентин Голубев, наутро после избиения депутатов председатель Верховного Совета Николай Дементей усомнился в том, что это произошло.

«Не может быть, чтоб вас били!» — заявил Дементей. Депутат Саша Шут вышел и поднял рубашку перед Верховным Советом. Спина вся была в синих кровавых шрамах. И Дементей сказал: «Правильно, мало били!».


«На здымку — пасьля нашай галадоўкі і зьбіцьця дэпутатаў Алесь дэманструе беларускі парлямэнтарызм у новым варыянце, Дом ураду, 12 красавіка 1995», — написал у себя в Facebook Сергей Наумчик.

Как пишет «Свабода», недавно Александру Шуту Радой БНР была вручена юбилейная медаль «За заслуги в обретении независимости Беларуси».

Похороны депутата состоятся в Логойске, 7 ноября.

 
 
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Он входил в состав депутатской оппозиции БНФ, участвовал в голодовке депутатов против референдума 11 и 12 апреля 1995 года. Тогда он был жестоко избит спецназом...
 
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