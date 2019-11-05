ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Кроме Международного финансового центра в Беларуси создадут Всемирный торговый центр". Дана Холдингз объяснила, что будут строить в ЖК "Минск-Мир"

06.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Новость о том, что в Беларуси инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов намерен создать международный финансовый центр, вызвала немало вопросов. Ведь уже более года совместно с партнерами из Дубая в столице ведется работа по созданию такого же центра в многофункциональном комплексе «Минск Мир». Ситуацию прокомментировал Realt.by председатель Совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

"Кроме Международного финансового центра в Беларуси создадут Всемирный торговый центр". Дана Холдингз объяснила, что будут строить в ЖК "Минск-Мир"

Уже в декабре наша компания приступает в многофункциональном комплексе «Минск Мир» к строительству Международного финансового центра, который будет создаваться в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая в рамках достигнутых ранее договоренностей, в том числе на правительственном уровне. Это будет наше совместное строительство с партнерами из этого эмирата, – отметил председатель Совета директоров компании.

В Беларуси в настоящий момент функционирует Парк высоких технологий. И Международный финансовый центр в комплексе «Минск Мир», который будет ориентирован на развитие цифровой экономики, станет, по мнению Вибора Мулича, второй артерией-проводником для внедрения высоких технологий в бизнес Беларуси.

"Кроме Международного финансового центра в Беларуси создадут Всемирный торговый центр". Дана Холдингз объяснила, что будут строить в ЖК "Минск-Мир"

- Наша компания уже долгие годы работает в Объединенных Арабских Эмиратах и хорошо знает этот рынок. По нашим данным, один из крупнейших финансовых фондов мира из ОАЭ выступил с предложением инвестировать в строительство нового масштабного бизнес-комплекса, который должен стать средоточием финансового и торгового бизнеса в белорусской столице. К этому крупнейшему финансовому фонду с деловыми предложениями обращается множество стран мира, но решением инвестора для полномасштабного сотрудничества была выбрана именно Беларусь, – рассказал эксперт.

Крупнейшие инвесторы из Абу-Даби, по словам Вибора Мулича, предложили масштабный проект, в котором якорным станет инвестирование во Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс Экспо, а также в один из пяти Институтов искусственного интеллекта, которые планируется создать в различных странах.

- Национальный Институт искусственного интеллекта – это новый подход в образовании, в котором молодое поколение будет получать знание передовых мировых технологий. Эти знания  станут для каждого студента площадкой для воплощения своих идей и осуществления их мечтаний. Предполагается, что обучаться в Институте искусственного интеллекта студенты будут бесплатно. Инвестор оценил высокий уровень подготовленности молодых кадров в Беларуси и считает, что наша страна способна стать глобальным связующим звеном между странами Запада и Востока и самым привлекательным государством для иностранных инвесторов и представителей бизнеса из всех стран мира, – отметил Вибор Мулич.

По данным эксперта, опыт инвестора из ОАЭ будет внедрен также в проекты строительства современных отелей, но главное – в возведение Всемирного торгового центра WTC, который станет частью мировой сети WTC.

Читайте также:

Кредиты подешевеют. С 20 ноября ставка рефинансирования снижается до 9 процентов годовых

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новость о том, что в Беларуси инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов намерен создать международный финансовый центр, вызвала немало вопросов. Ведь уже более...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главный идеолог Гомельщины назвала свою зарплату в 3600 рублей справедливой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кожаные куртки на зиму Butik.ru отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика