"Кроме Международного финансового центра в Беларуси создадут Всемирный торговый центр". Дана Холдингз объяснила, что будут строить в ЖК "Минск-Мир"

- Наша компания уже долгие годы работает в Объединенных Арабских Эмиратах и хорошо знает этот рынок. По нашим данным, один из крупнейших финансовых фондов мира из ОАЭ выступил с предложением инвестировать в строительство нового масштабного бизнес-комплекса, который должен стать средоточием финансового и торгового бизнеса в белорусской столице. К этому крупнейшему финансовому фонду с деловыми предложениями обращается множество стран мира, но решением инвестора для полномасштабного сотрудничества была выбрана именно Беларусь, – рассказал эксперт.

Крупнейшие инвесторы из Абу-Даби, по словам Вибора Мулича, предложили масштабный проект, в котором якорным станет инвестирование во Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс Экспо, а также в один из пяти Институтов искусственного интеллекта, которые планируется создать в различных странах.

- Национальный Институт искусственного интеллекта – это новый подход в образовании, в котором молодое поколение будет получать знание передовых мировых технологий. Эти знания станут для каждого студента площадкой для воплощения своих идей и осуществления их мечтаний. Предполагается, что обучаться в Институте искусственного интеллекта студенты будут бесплатно. Инвестор оценил высокий уровень подготовленности молодых кадров в Беларуси и считает, что наша страна способна стать глобальным связующим звеном между странами Запада и Востока и самым привлекательным государством для иностранных инвесторов и представителей бизнеса из всех стран мира, – отметил Вибор Мулич.