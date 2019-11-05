В Телеханах открыли цех по производству пластиковых лыж за 14 миллионов рублей

Источник материала: Tut.by

6 ноября в городском поселке Телеханы открыли новый цех по производству пластиковых лыж, сообщает телеканал СТВ .





Некогда гремевший на весь Советский Союз белорусский бренд по производству лыж из цельной древесины оказался невостребованным с приходом на рынок более прочного и надежного пластика. Но производство решили не закрывать, а вдохнуть в него новую жизнь.

Модернизацию производства провели меньше чем за год. Реализация проекта обошлась в 14 миллионов белорусских рублей, пишет газета « Звязда ».

Уже в следующем году планируется выпустить 50 тысяч пар, а до 2022 года объемы вырастут вдвое. Специалисты предприятия разработали 16 моделей лыж. Есть и бюджетный вариант, который будет доступен для школ и детских садов.

— Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским лыжам. Дальше активно будем работать с нашим технологическим университетом, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские, — сообщил управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман.