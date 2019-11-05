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В Телеханах открыли цех по производству пластиковых лыж за 14 миллионов рублей

06.11.2019 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 ноября в городском поселке Телеханы открыли новый цех по производству пластиковых лыж, сообщает телеканал СТВ.


Некогда гремевший на весь Советский Союз белорусский бренд по производству лыж из цельной древесины оказался невостребованным с приходом на рынок более прочного и надежного пластика. Но производство решили не закрывать, а вдохнуть в него новую жизнь.

Модернизацию производства провели меньше чем за год. Реализация проекта обошлась в 14 миллионов белорусских рублей, пишет газета «Звязда».

Уже в следующем году планируется выпустить 50 тысяч пар, а до 2022 года объемы вырастут вдвое. Специалисты предприятия разработали 16 моделей лыж. Есть и бюджетный вариант, который будет доступен для школ и детских садов.

— Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским лыжам. Дальше активно будем работать с нашим технологическим университетом, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские, — сообщил управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман.

Телеханы в кубе: лыжи, предприятие и городской поселок. TUT.BY посетил родину отечественного лыжпрома

 
 
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Уже в следующем году планируется выпускать 50 тысяч пар.
 
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