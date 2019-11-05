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Кривичские зарисовки. Деревенский староста

06.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Лидия Константиновна Найден - человек, знающий о Кривичах, людях здесь проживающих и приезжающих на время, почти все. Она проработала 10 лет дояркой на местной ферме, 26 лет - в сельсовете счетоводом-кассиром, являлась депутатом областного Совета, членом Гродненского обкома партии. Сорок лет труда на селе.

Она человек активной жизненной позиции, поднимающий важные вопросы деревенской жизни перед властями. Староста деревни Кривичи.

Кривичские зарисовки. Деревенский староста

Александр Александрович Найден - супруг, всю жизнь трудился водителем в местном колхозе. Четверо детей у супругов Найден. Многодетная мать - звание для деревни, возможно, более объемное и почетное, чем для города.
Младшая дочь Зоя - начальник керамического цеха в Радошковичах, - красивые сувениры, посуда - это ее труды. Сын Святослав - в Лиде строитель, дочь Людмила, проживающая там же, закончила Новогрудский сельскохозяйственный техникум, еще одна дочь Лариса, проживающая в Кривичах, швея по специальности. Пятеро внуков у Лидии Константиновны, трое из них - взрослые.
Кривичский староста активный и энергичный человек. Она постоянно защищает интересы кривичан, информирует власти о проблемах пожилых людей, здесь проживающих.
Сейчас в Кривичах живет 47 человек. Плюс восемь человек в доме совместного проживания. Преимущественно все они - люди пожилого возраста. На проживающую полусотню людей (лет 20-30 назад их было в 20 раз больше) - приходится всего трое детей, учащихся 9, 7, и 6 классов, которых школьный автобус отвозит в школу в Ивье и привозит домой. Внук Илья, семиклассник - в этой троице. Всего школьников в Кривичах было когда-то человек сто пятьдесят. Как работник сельсовета, член участковых избирательных комиссий помнит, что 400 человек голосовало в 1969-70-м годах, например.
Демографическая картина несколько меняется летом. Дачники существенно увеличивают число жильцов - минские, гродненские. Детский смех слышен, как в былые времена. Неман - это символ Беларуси. Морино всего в двух км, но луг зарос, и деревни исчезли из пределов взаимной видимости.
Лидия Константиновна знает историю и людей своей деревни. Ее память энциклопедична.
Ее уважают и ценят местные жители.

В. ПОБОЛЬ.
Фото С.ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Лидия Константиновна Найден - человек, знающий о Кривичах, людях здесь проживающих и приезжающих на время, почти все. Она проработала 10 лет дояркой на местной...
 
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