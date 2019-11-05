ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кривичские зарисовки. Синий лен Кривичей

06.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Лен - это визитная карточка Беларуси. Его качество давно признано образцовым потребителями самых различных уголков земли. Процесс выращивания и переработки данной культуры требует неимоверного труда, профессия льновода всегда вызывала и вызывает уважение.
Серьезных успехов в выращивании льна добились льноводы колхоза "Принеманский" в 70-80-е годы.
Ольга Васильевна Кондратович, уроженка и жительница д. Кривичи, десять лет была звеньевой по льну, награждалась орденом Трудового Красного Знамени.

Кривичские зарисовки. Синий лен Кривичей

Деревня Кривичи имела два звена по льну, члены каждой из бригад проживали в противоположных частях деревни. Еще одно звено возглавляла Валентина Ивановна Коренда - мама известного белорусского писателя Ивана Коренды. Между звеньями шло постоянное соперничество, хотя и помогали друг другу в случае необходимости. Да и лен, собственно, шел один - кривичский. По 15 га посевов льна приходилось на каждую бригаду.

Кривичские зарисовки. Синий лен Кривичей

На то время, когда данная культура исчезла из числа культивируемых в районе, - меньшее количество гектаров засевалось в районе, чем в Кривичах. Около 30 гектаров льна ежегодно выращивали на кривичских принеманских полях.
Помнит Ольга Васильевна, как вручную сеяли лен и рвали в начальной стадии льноводства в хозяйстве. По неделе бригады выполняли разные работы, потом менялись. Рвали, теребили ленок. И даже многие пряли для себя.
За день такой работы мышцы получали нагрузку, словно после работы в кузнице. Гумна были разбросаны по деревне, трепали лен там. Свозили потом лен под ферму, в одно место.
Позже пришла техника, но, тем не менее, доля ручного труда была велика. Потом стали рвать "рвалки", но вязать тресту приходилось руками.
Льняные копки ставились, "отбивать" лен на специальном тракторе выстраивалась вся бригада, дружно носили снопы.
Девятым, десятым, одиннадцатым номером (а 11-й - самый высокий по качеству) продавали выращенный урожай государству. На терницах терли жесткие стебли, коробочки. На луг возили, выстилали огромные площади, чтобы отлежался ленок.
Не менее 5 центнеров льносемян сдавали даже в худшие годы. Средняя рожайность была по 6-8 центнеров льносемян, по 7 центнеров - льноволокна.
Была на районной Доске почета передовая звеньевая, грамоты, ценные подарки вручали ей.
Было много пожилых женщин в бригаде, работали и молодые. Знатными льноводами тех времен являлись Ольга Писарь, Мария и Нина Горелики, Юлия Гудень, Зинаида Вдовинец.
Поклон вам низкий, ивьевские льноводы! И тем, имена которых не названы… И тем, которых уже нет… Все они почти были многодетными мамами, некоторые - бабушками. Хватало времени на работу, - и учили детей, вели хозяйство. 120 выходов минимум должно было быть у льновода, иначе в стаж трудовой год не засчитывали. Как звеньевая, она вела учет рабочего времени, принимала, взвешивала льноволокно.

Это ее молодость. Жизнь, в которой поля были синими ото льна.
Шли на ст. Гавья грузовики, полные льна. Возил те грузы ее муж - Николай Александрович Кондратович, орденоносец, много медалей и других наград получивший за свой труд. Лучший в деревне шофер - это звание не обсуждалось. Работал на износ, помогал всегда и односельчанам, подвозил людей и грузы. Не зря полюбила человека, жившего по соседству - дом будущего супруга стоял рядом. Семьянин примерный. Когда дети учились в институтах, ждал всегда на машине их у парома.
Был супруг как лучший колхозник на ВДНХ СССР в молодости. 14 лет как без него. 26 октября, дата потери - это на всю жизнь.
Сегодня ей 82 года. Сорок лет стажа работы в сельском хозяйстве, в том числе 10 лет дояркой, 10 лет звеньевой льноводческой бригады. Работала она с раннего детства. Как-то так получилось, что не весь стаж и засчитали.

Кривичские зарисовки. Синий лен Кривичей

Н. А. Кондратович

Скрашивают пенсионные годы дети, которым она отдала все, что могла. Сын Александр в Минске преподаватель БНТУ, кандидат наук. Дочь Светлана - уже на пенсии, бухгалтер, инженер по образованию, в Минске, специалист по гидростанциям. Сын Николай - строитель в Лиде.

Кривичские зарисовки. Синий лен Кривичей

В.И. Коренда

Пчелиные улья окружают уютный домик бывшей кривичской звеньевой по льну.
Сейчас в деревне преимущественно старики. А раньше - кругом рос лен. Лучший лен - на Язово, на поле Оделок.
Ткали изо льна знаменитые кривичские "дываны", "перебиранки", по многоцветию красок не уступавшие слуцким поясам. Подарила дочери большинство тех льняных экспонатов из выращенного самою же льна. На кроснах ткали по вечерам те "дываны", пели народные песни. Ткала бы до последних дней своих и теперь, да не хотят выращивать современные местные аграрии лен.
Не спится бывшей звеньевой часто. Одна в доме. Руки льноводов - спустя десятилетия отличишь по въевшимся в кожу различным растительным пигментам, травмам. А тут еще в 2016-м году конь ей покалечил руку, так что висела и висит плетью. Ноги болят.
Но синий лен Кривичей ей продолжает сниться. Лен для нее - это жизнь.

В. ПОБОЛЬ.
Фото С.ЗЕНКЕВИЧА и из архивов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лен - это визитная карточка Беларуси. Его качество давно признано образцовым потребителями самых различных уголков земли. Процесс выращивания и переработки...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Телеханах открыли цех по производству пластиковых лыж за 14 миллионов рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика