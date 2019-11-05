Кривичские зарисовки. Синий лен Кривичей

Источник материала: Ивьевский край

Лен - это визитная карточка Беларуси. Его качество давно признано образцовым потребителями самых различных уголков земли. Процесс выращивания и переработки данной культуры требует неимоверного труда, профессия льновода всегда вызывала и вызывает уважение.

Серьезных успехов в выращивании льна добились льноводы колхоза "Принеманский" в 70-80-е годы.

Ольга Васильевна Кондратович, уроженка и жительница д. Кривичи, десять лет была звеньевой по льну, награждалась орденом Трудового Красного Знамени.





Деревня Кривичи имела два звена по льну, члены каждой из бригад проживали в противоположных частях деревни. Еще одно звено возглавляла Валентина Ивановна Коренда - мама известного белорусского писателя Ивана Коренды. Между звеньями шло постоянное соперничество, хотя и помогали друг другу в случае необходимости. Да и лен, собственно, шел один - кривичский. По 15 га посевов льна приходилось на каждую бригаду.





На то время, когда данная культура исчезла из числа культивируемых в районе, - меньшее количество гектаров засевалось в районе, чем в Кривичах. Около 30 гектаров льна ежегодно выращивали на кривичских принеманских полях.

Помнит Ольга Васильевна, как вручную сеяли лен и рвали в начальной стадии льноводства в хозяйстве. По неделе бригады выполняли разные работы, потом менялись. Рвали, теребили ленок. И даже многие пряли для себя.

За день такой работы мышцы получали нагрузку, словно после работы в кузнице. Гумна были разбросаны по деревне, трепали лен там. Свозили потом лен под ферму, в одно место.

Позже пришла техника, но, тем не менее, доля ручного труда была велика. Потом стали рвать "рвалки", но вязать тресту приходилось руками.

Льняные копки ставились, "отбивать" лен на специальном тракторе выстраивалась вся бригада, дружно носили снопы.

Девятым, десятым, одиннадцатым номером (а 11-й - самый высокий по качеству) продавали выращенный урожай государству. На терницах терли жесткие стебли, коробочки. На луг возили, выстилали огромные площади, чтобы отлежался ленок.

Не менее 5 центнеров льносемян сдавали даже в худшие годы. Средняя рожайность была по 6-8 центнеров льносемян, по 7 центнеров - льноволокна.

Была на районной Доске почета передовая звеньевая, грамоты, ценные подарки вручали ей.

Было много пожилых женщин в бригаде, работали и молодые. Знатными льноводами тех времен являлись Ольга Писарь, Мария и Нина Горелики, Юлия Гудень, Зинаида Вдовинец.

Поклон вам низкий, ивьевские льноводы! И тем, имена которых не названы… И тем, которых уже нет… Все они почти были многодетными мамами, некоторые - бабушками. Хватало времени на работу, - и учили детей, вели хозяйство. 120 выходов минимум должно было быть у льновода, иначе в стаж трудовой год не засчитывали. Как звеньевая, она вела учет рабочего времени, принимала, взвешивала льноволокно.

Это ее молодость. Жизнь, в которой поля были синими ото льна.

Шли на ст. Гавья грузовики, полные льна. Возил те грузы ее муж - Николай Александрович Кондратович, орденоносец, много медалей и других наград получивший за свой труд. Лучший в деревне шофер - это звание не обсуждалось. Работал на износ, помогал всегда и односельчанам, подвозил людей и грузы. Не зря полюбила человека, жившего по соседству - дом будущего супруга стоял рядом. Семьянин примерный. Когда дети учились в институтах, ждал всегда на машине их у парома.

Был супруг как лучший колхозник на ВДНХ СССР в молодости. 14 лет как без него. 26 октября, дата потери - это на всю жизнь.

Сегодня ей 82 года. Сорок лет стажа работы в сельском хозяйстве, в том числе 10 лет дояркой, 10 лет звеньевой льноводческой бригады. Работала она с раннего детства. Как-то так получилось, что не весь стаж и засчитали.





Н. А. Кондратович

Скрашивают пенсионные годы дети, которым она отдала все, что могла. Сын Александр в Минске преподаватель БНТУ, кандидат наук. Дочь Светлана - уже на пенсии, бухгалтер, инженер по образованию, в Минске, специалист по гидростанциям. Сын Николай - строитель в Лиде.





В.И. Коренда

Пчелиные улья окружают уютный домик бывшей кривичской звеньевой по льну.

Сейчас в деревне преимущественно старики. А раньше - кругом рос лен. Лучший лен - на Язово, на поле Оделок.

Ткали изо льна знаменитые кривичские "дываны", "перебиранки", по многоцветию красок не уступавшие слуцким поясам. Подарила дочери большинство тех льняных экспонатов из выращенного самою же льна. На кроснах ткали по вечерам те "дываны", пели народные песни. Ткала бы до последних дней своих и теперь, да не хотят выращивать современные местные аграрии лен.

Не спится бывшей звеньевой часто. Одна в доме. Руки льноводов - спустя десятилетия отличишь по въевшимся в кожу различным растительным пигментам, травмам. А тут еще в 2016-м году конь ей покалечил руку, так что висела и висит плетью. Ноги болят.

Но синий лен Кривичей ей продолжает сниться. Лен для нее - это жизнь.

В. ПОБОЛЬ.

Фото С.ЗЕНКЕВИЧА и из архивов.