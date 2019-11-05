ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономичная система Verasys от Johnson Controls автоматизирует здание и ведет учет энергоресурсов

06.11.2019 13:49 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания АРМО-Системы представила систему Verasys компании Johnson Controls, разработанную для автоматизации небольших зданий. Это могут быть супермаркеты, рестораны, небольшие торговые центры и бизнес-центры. Verasys предназначена для управления системами ОВиК, освещения, холодоснабжения и теплоснабжения и может интегрироваться с другими системами, а также вести учет энергоресурсов. Основными элементами системы автоматики здания являются хаб SBH200 с сервером и пользовательским интерфейсом на HTML5, а также контроллеры VAC1000/3000, контроллеры периферийного оборудования ATC1100/1500 и смарт-термостаты линейки TEC3xxx. Благодаря наличию обширной библиотеки приложений можно выбрать ПО для реализации практически любой задачи управления. Причем данное ПО загружается в хаб и контроллеры через интерфейс USB или по Wi-Fi, не требуя привлечения программистов и обращения к производителю.

Мониторинг и управление работой систем ОВиК, холодоснабжения, освещения и других осуществляется с помощью контроллеров LC-VAC1000-0/3000-0. При этом такие периферийные устройства со сложными алгоритмами управления, как фанкойлы, отопительные приборы, холодные балки, шестиходовые клапаны, управляются автоматикой LC-ATC1100-0/1500-0. Все перечисленные контроллеры имеют USB-порт, через который происходит загрузка приложений из библиотеки ПО, его обновление, архивирование данных., а также самонастраиваемый ПИД-регулятор. Это запатентованная технология Johnson Controls.

Следует отметить, что автоматика здания контролируется на работоспособность. Как VACх000, так и ATC1х00 выполняют диагностику оборудования по фирменной технологии производителя и обеспечивают своевременное обнаружение неисправностей. В линейку Verasys входят также термостаты, обеспечивающие поддержание температуры в помещении при работе с тепловыми насосами, фанкойлами и другим оборудованием, а также контроллеры периферийного оборудования здания TUC03 Plus.

Централизованное управление инженерным оборудованием осуществляется через хаб LC-SBH200-0. Это мозговой центр автоматики здания. Он обеспечивает интеграцию, конфигурирование, управление оборудованием, а также выявление неисправностей, отправку тревожных уведомлений и другие функции SCADA. Важно, что хаб имеет встроенный веб-сервер с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом на HTML5, который автоматически адаптируется к любому браузеру на любом устройстве.

Вся автоматика здания, Smart Equipment от Johnson Controls, а также контроллеры подключаются к SBH200 по принципу Plug&Play, не требуя дополнительного программирования. Следует отметить, что за счет наличия точки доступа Wi-Fi на USB-адаптере оператор сможет быстро подключиться к системе даже при отсутствии соединения по локальной сети.

Оборудование и ПО Verasys обеспечивает простое и понятное взаимодействие пользователя с системой, представляя собой Plug&Play решение по управлению системами ОВиК для небольших коммерческих зданий. Данное решение подходит для зданий площадью до 3 тысяч квадратных метров. Таких, как офисы, небольшие торговые центры, поликлиники, рестораны, автосалоны и другие объекты среднего масштаба.

В отличие от многих систем других производителей автоматика здания компании Johnson Controls имеет невысокую стоимость и короткие сроки внедрения. Кроме того, контроллеры периферийного оборудования системы Verasys используют алгоритм оптимизации энергопотребления, делая инженерные системы здания недорогими в эксплуатации.

Высокая скорость и простота развертывания системы отличают Verasys от многих аналогов. Большая библиотека бесплатных приложений Johnson Controls позволяет выбрать ПО практически под любую задачу. Управление вентиляцией, бойлерами, ИТП, освещением, контурами отопления.

Благодаря этому, а также тому, что хаб SBH200 базируется на веб-сервере, новая автоматика здания не требует приобретения специального ПО и дорогостоящего управляющего ПК либо сетевого управляющего контроллера, в отличие от более масштабных систем автоматизации. Таких,как, например, Metasys этого же производителя.

При этом стоимость хаба в 4 раза ниже, чем приведенного выше комплекта, даже без учета затрат на установку и программирование. Следует отметить, что автоматика системы Verasys может интегрироваться с другими системами здания по BACnet MS/TP, а также BACnet IP и Modbus.

www.armosystems.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания АРМО-Системы представила систему Verasys компании Johnson Controls, разработанную для автоматизации небольших зданий. Это могут быть супермаркеты, рестораны,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь помогла Китаю обогнать Россию в создании ракетных комплексов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика