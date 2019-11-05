Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономичная система Verasys от Johnson Controls автоматизирует здание и ведет учет энергоресурсов Компания АРМО-Системы представила систему Verasys компании Johnson Controls, разработанную для автоматизации небольших зданий. Это могут быть супермаркеты, рестораны,...

Компания АРМО-Системы представила систему Verasys компании Johnson Controls, разработанную для автоматизации небольших зданий. Это могут быть супермаркеты, рестораны, небольшие торговые центры и бизнес-центры. Verasys предназначена для управления системами ОВиК, освещения, холодоснабжения и теплоснабжения и может интегрироваться с другими системами, а также вести учет энергоресурсов. Основными элементами системы автоматики здания являются хаб SBH200 с сервером и пользовательским интерфейсом на HTML5, а также контроллеры VAC1000/3000, контроллеры периферийного оборудования ATC1100/1500 и смарт-термостаты линейки TEC3xxx. Благодаря наличию обширной библиотеки приложений можно выбрать ПО для реализации практически любой задачи управления. Причем данное ПО загружается в хаб и контроллеры через интерфейс USB или по Wi-Fi, не требуя привлечения программистов и обращения к производителю.Мониторинг и управление работой систем ОВиК, холодоснабжения, освещения и других осуществляется с помощью контроллеров LC-VAC1000-0/3000-0. При этом такие периферийные устройства со сложными алгоритмами управления, как фанкойлы, отопительные приборы, холодные балки, шестиходовые клапаны, управляются автоматикой LC-ATC1100-0/1500-0. Все перечисленные контроллеры имеют USB-порт, через который происходит загрузка приложений из библиотеки ПО, его обновление, архивирование данных., а также самонастраиваемый ПИД-регулятор. Это запатентованная технология Johnson Controls.Следует отметить, что автоматика здания контролируется на работоспособность. Как VACх000, так и ATC1х00 выполняют диагностику оборудования по фирменной технологии производителя и обеспечивают своевременное обнаружение неисправностей. В линейку Verasys входят также термостаты, обеспечивающие поддержание температуры в помещении при работе с тепловыми насосами, фанкойлами и другим оборудованием, а также контроллеры периферийного оборудования здания TUC03 Plus.Централизованное управление инженерным оборудованием осуществляется через хаб LC-SBH200-0. Это мозговой центр автоматики здания. Он обеспечивает интеграцию, конфигурирование, управление оборудованием, а также выявление неисправностей, отправку тревожных уведомлений и другие функции SCADA. Важно, что хаб имеет встроенный веб-сервер с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом на HTML5, который автоматически адаптируется к любому браузеру на любом устройстве.Вся автоматика здания, Smart Equipment от Johnson Controls, а также контроллеры подключаются к SBH200 по принципу Plug&Play, не требуя дополнительного программирования. Следует отметить, что за счет наличия точки доступа Wi-Fi на USB-адаптере оператор сможет быстро подключиться к системе даже при отсутствии соединения по локальной сети.Оборудование и ПО Verasys обеспечивает простое и понятное взаимодействие пользователя с системой, представляя собой Plug&Play решение по управлению системами ОВиК для небольших коммерческих зданий. Данное решение подходит для зданий площадью до 3 тысяч квадратных метров. Таких, как офисы, небольшие торговые центры, поликлиники, рестораны, автосалоны и другие объекты среднего масштаба.В отличие от многих систем других производителей автоматика здания компании Johnson Controls имеет невысокую стоимость и короткие сроки внедрения. Кроме того, контроллеры периферийного оборудования системы Verasys используют алгоритм оптимизации энергопотребления, делая инженерные системы здания недорогими в эксплуатации.Высокая скорость и простота развертывания системы отличают Verasys от многих аналогов. Большая библиотека бесплатных приложений Johnson Controls позволяет выбрать ПО практически под любую задачу. Управление вентиляцией, бойлерами, ИТП, освещением, контурами отопления.Благодаря этому, а также тому, что хаб SBH200 базируется на веб-сервере, новая автоматика здания не требует приобретения специального ПО и дорогостоящего управляющего ПК либо сетевого управляющего контроллера, в отличие от более масштабных систем автоматизации. Таких,как, например, Metasys этого же производителя.При этом стоимость хаба в 4 раза ниже, чем приведенного выше комплекта, даже без учета затрат на установку и программирование. Следует отметить, что автоматика системы Verasys может интегрироваться с другими системами здания по BACnet MS/TP, а также BACnet IP и Modbus.www.armosystems.ru