Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские аварийные мосты можно отремонтировать за пять лет Отремонтировать 4 тысячи аварийных мостов до 2024 года, с такой инициативой на Минтранс РФ вышла Российская ассоциация территориальных органов управления...

Отремонтировать 4 тысячи аварийных мостов до 2024 года, с такой инициативой на Минтранс РФ вышла Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами. Специалисты предостерегают, многие сооружения, которые зачастую являются единственным способом связи жителей отдаленных районов с центральными, могут не дождаться плановой реновации по программе восстановления, рассчитанной на 2019–2035 годы. Поэтому действовать нужно быстрее. Для того, чтобы решить финансовую составляющую, уже сегодня заложено 348,9 миллиарда рублей на программу восстановления аварийных и предаварийных мостов, 62,1 миллиарда из которых планируется освоить в 2025-2035 годах. Предполагается именно эти деньги перебросить на период до конца 2024 года и отремонтировать мосты к моменту завершения нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги.Но денежная проблема оказалась не единственной. Основой эффективной реализации нацпроекта должно быть неукоснительное использование качественных материалов и новых прогрессивных технологий при проведении работ на автодорогах всех уровней подчинения, уверен Игорь Костюченко, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.Но распространение инновационных технологий пока идет достаточно медленно. Несмотря на их очевидные плюсы, производителям все еще приходится убеждать дорожников, что подобные подходы оправдывают свою стоимость, замечает Михаил Смирнов, продакт-менеджер направления Ремонт бетона подразделения строительной химии Master Builders Solutions концерна BASF.Применение качественных ремонтных материалов, подтверждающих свои свойства при применении на объекте, позволяет сократить время, затрачиваемое на ремонт конструкций, за счет быстрого набора прочностных показателей, а также увеличить межремонтный срок благодаря высоким гарантированным характеристикам.Например, прочность на сжатие безусадочных быстротвердеющих смесей MasterEmaco T, которые используются для ремонта цементобетонных покрытий дорог и аэродромов, опор, ригелей, балок и мостового полотна, достигает 25-30 мегапаскалей уже через 2-4 часа. Применение качественных ремонтных составов в то же время не отменяет использования материалов для вторичной защиты и гидроизоляции.Специалист приводит в пример Борский мост в Нижнем Новгороде. Капитальный ремонт объекта длиной более 1600 метров был осуществлен всего за четыре месяца. После реновации, проведенной в 2009 году, мост используется уже 10 лет.Драйвером активного внедрения материалов призван стать нацпроект Безопасные и качественные автомобильные дороги. В сфере дорожного хозяйства мы должны довести долю контрактов с использованием новых технологий и материалов до 80 процентов, а долю контрактов жизненного цикла, то есть контрактов, по которым исполнитель проектирует, строит, ремонтирует и обеспечивает долгосрочное обслуживание конкретного объекта, до 70 процентов, напоминает Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.Минтранс уже заявил о формировании реестра новых и наилучших технологий и материалов для дорожного строительства. Какие именно войдут в список? Ведь решений, способных обеспечить быстрый и качественный ремонт мостов и дорог, на рынке достаточно много. Сориентироваться помогают профессиональные мероприятия.Преимущества прогрессивных технологий перед традиционными очевидны. Утвержденная Правительством РФ Стратегия развития промышленности строительных материалов ставит задачей увеличить объемы использования инновационных стройматериалов в два раза к 2030 году. Речь в ней идет не только о мостах, а о дорожной сети в целом и технологиях ее строительства и реновации.Ставка должна делаться на комплексное использование разных решений. Составы для ремонта бетона, его вторичной защиты и гидроизоляции необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей объекта, – считает Михаил Смирнов.Например, при восстановлении железобетонных блоков типа Нью-Джерси на протяжении 10 километров автодороги аэропорт Кольцово-Екатеринбург отдельным требованием было быстрое проведение работ без остановки движения автотранспорта.Поэтому применялся состав MasterEmaco c последующим нанесением защитного паропроницаемого эпоксидного покрытия на водной основе MasterSeal M 338. Первый уже через четыре часа можно окрашивать, а защитное покрытие не требует грунтовочных слоев и финишного лака, что также значительно ускоряет процесс проведения ремонта.Ставка на технологии, которые способны доказать, что дорожные работы можно проводить быстро и качественно, пожалуй, именно так характеризуется то, что происходит сегодня в дорожной отрасли России. В том, что прогрессивные решения могут за короткий срок изменить в лучшую сторону ситуацию с мостами и дорогами в стране, уверены и производители, и государство. Осталось внедрить их в широкую практику.www.master-builders-solutions.basf.ru