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Средства для ремонта в стерильных зонах от Soudal

06.11.2019 14:30 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Как бы технологичны и совершенны ни были нынешние кухни, лаборатории и другие санитарные помещения, поломок и ремонта на них не избежать. В таких случаях на помощь придут специальные средства от SOUDAL. Это Soudaseal Cleanroom и Silirub Cleanroom. Дело в том, что современные кухни уже давно перестали быть углом в избе с печью и парой глиняных горшков. Теперь это помещения, заставленные бытовыми приборами и техникой, с множеством посуды, где хозяйки строго соблюдают чистоту и порядок, практически как ученые в своих лабораториях. Ведь сегодня люди благодаря науке знают и о микробах, и о бактериях, а также о пестицидах и других вредных микроорганизмах и веществах. В медицинском кабинете, на кухне и в лаборатории практически всегда есть мойка, следовательно, и влажная зона. Как известно, вода может стать серьезным стресс-фактором для любого покрытия, шва или элемента. Кроме того, повышенная влажность и конденсат могут привести к образованию плесени и грибка.

Поэтому важно серьезно отнестись к герметизации всех стыков, примыкающих к раковине, а также шва между мебелью во влажной зоне и стеной. Для этих целей прекрасно подойдет Silirub Cleanroom. Это постоянно эластичный однокомпонентный герметик на основе силикона с нейтральной полимеризацией и высшей степенью химической чистоты, предназначенный для применения в чистых и стерильных помещениях, процедурных кабинетах, лабораториях и кухнях. Важно, что средство имеет сертификат IANESCO, описывающий прямой контакт с пищевыми продуктами.

Состав обладает отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям. В частности, к камню, кирпичу, бетону, дереву, алюминию, в том числе, покрытому порошковыми красками, к стеклу и глазурованной поверхности, к ПВХ и акрилу. Кроме того, с помощью Silirub Cleanroom можно обрабатывать швы даже при установке фильтров питьевой воды, ведь он, также как и Soudaseal Cleanroom, имеет сертификат PZH HK//0853/01/2005, допускающий контакт с ней.

При ремонте поверхностей, которые контактируют с едой и питьевой водой, важно выбирать средства, безопасные для здоровья окружающих. Soudaseal Cleanroom, это гибридный клей-герметик высшей степени химической чистоты, подходящий для применения даже в стерильных помещениях. Он нейтрален при контакте с пищевыми продуктами, питьевой водой, лекарствами, средствами гигиены, поэтому пригодится и для ремонта в медицинском кабинете или лаборатории.

Это средство от SOUDAL поможет склеить треснувшую полку домашнего холодильника или шкафа для хранения лекарственных препаратов, вернуть на место отколотый декоративный элемент кружки или даже починить пластиковый контейнер.

Его можно наносить в том числе и на влажные поверхности. Soudaseal Cleanroom допущен к контакту с питьевой водой, сертификат PZH HK//0105/04/2011, а также устойчив к грибкам и бактериям в соответствии с требованиями стандарта ISO DIN EN 846. Он не содержит изоцианатов и силиконов, невосприимчив к воздействию атмосферных явлений и УФ-излучению, многих химических веществ.

Важно ответственно относиться к здоровью, использовать только сертифицированные строительные материалы при ремонте в зонах, контактирующих с едой и питьевой водой, медицинских и стерильных помещениях. SOUDAL отвечает за качество своей продукции и гарантирует ее соответствие всем международным стандартам. Поэтому все средства компании, предназначенные для использования в так называемых чистых зонах, являются безопасными для жизни.

www.soudal.ru
 
 
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Как бы технологичны и совершенны ни были нынешние кухни, лаборатории и другие санитарные помещения, поломок и ремонта на них не избежать. В таких случаях на помощь...
 
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