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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так C 20 ноября cтавка рефинансирования снизится до 9% годовых Ставка рефинансирования второй раз за год обновляет исторический минимум! С 20 ноября она составит 9%. Такое решение принято сегодня правлением Нацбанка по итогам...

До конца этого года она не превысит 5%, такие же прогнозы и на 2020-й. Исходя из ставки рефинансирования, рассчитываются кредиты - а это значит, что они подешевеют. Белорусы, кстати, все чаще предпочитают рублевые займы валютным. В Нацбанке ожидают, что такая тенденция сохранится и в следующем году.