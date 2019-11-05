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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Потенциал Беларуси масштабно презентовали на выставке в Шанхае Потенциал Беларуси как никогда масштабно презентовали в Шанхае. Здесь проходит II Китайская международная импортная выставка. Участвуют почти 4 тысячи компаний со...

Потенциал Беларуси как никогда масштабно презентовали в Шанхае. Здесь проходит II Китайская международная импортная выставка. Участвуют почти 4 тысячи компаний со всего мира. 250 из них - в топ-500 мировых брендов. Отработали на все 100 миллионов долларов. Именно такая цифра сейчас значится в контрактах, которые уже заключили белорусы. Завершился лишь второй день выставки. Качество продукции оценивают полмиллиона специалистов. Какой вклад в мировую торговлю уже внесли белорусские предприятия? И по какому показателю во взаимной торговле товарами и услугами наша страна сумела обойти Китай? Прямо сейчас эксклюзив "Панорамы" из Шанхая.