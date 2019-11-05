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Потенциал Беларуси масштабно презентовали на выставке в Шанхае

06.11.2019 21:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Потенциал Беларуси как никогда масштабно презентовали в Шанхае. Здесь проходит II Китайская международная импортная выставка. Участвуют почти 4 тысячи компаний со всего мира. 250 из них - в топ-500 мировых брендов. Отработали на все 100 миллионов долларов. Именно такая цифра сейчас значится в контрактах, которые уже заключили белорусы. Завершился лишь второй день выставки. Качество продукции оценивают полмиллиона специалистов. Какой вклад в мировую торговлю уже внесли белорусские предприятия? И по какому показателю во взаимной торговле товарами и услугами наша страна сумела обойти Китай? Прямо сейчас эксклюзив "Панорамы" из Шанхая.
 
 
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Потенциал Беларуси как никогда масштабно презентовали в Шанхае. Здесь проходит II Китайская международная импортная выставка. Участвуют почти 4 тысячи компаний со...
 
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