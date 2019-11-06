ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Нацбанка поддержал сдержанный прогноз Минфина про росту белорусской экономику в 2020 году

07.11.2019 08:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту белорусский экономики в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на будущий год.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Базовый, консервативный сценарий, заложенный в проект бюджета на следующий год, вполне реалистичен. Я бы не подвергал его сомнениям с точки зрения экономического роста. Это [рост ВВП в 2020 году на] 1,9%, — сказал Каллаур.

Стоит отметить, что правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5 до 2,8%.

В январе-сентябре рост ВВП составил 1% при официальном прогнозе 4%.

Павел Каллаур также высказал пожелание, чтобы Нацбанк и Минфин свели к нулю практику валютных заимствований на внутреннем рынке.

— Не хотелось бы ради обеспечения [золотовалютных] резервов любой ценой — выгодно или невыгодно — осуществлять те или иные заимствования. Для меня, как председателя Национального банка, принципиально важно, чтобы Национальный банк вообще не заимствовал на внутреннем рынке в иностранной валюте, — сказал Каллаур. — И чтобы Министерство финансов также максимально сокращало свои заимствования на внутреннем валютном рынке, сводя их к нулю.

Минфин в этом году для рефинансирования платежей по госдолгу уже разместил на внутреннем рынке облигации на 800 млн долларов. В 2020 году Минфин планирует таким образом занять 1,4 млрд рублей.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Потенциал Беларуси масштабно презентовали на выставке в Шанхае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика