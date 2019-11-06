Глава Нацбанка поддержал сдержанный прогноз Минфина про росту белорусской экономику в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту белорусский экономики в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на будущий год.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Базовый, консервативный сценарий, заложенный в проект бюджета на следующий год, вполне реалистичен. Я бы не подвергал его сомнениям с точки зрения экономического роста. Это [рост ВВП в 2020 году на] 1,9%, — сказал Каллаур.

Стоит отметить, что правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5 до 2,8%.

В январе-сентябре рост ВВП составил 1% при официальном прогнозе 4%.

Павел Каллаур также высказал пожелание, чтобы Нацбанк и Минфин свели к нулю практику валютных заимствований на внутреннем рынке.

— Не хотелось бы ради обеспечения [золотовалютных] резервов любой ценой — выгодно или невыгодно — осуществлять те или иные заимствования. Для меня, как председателя Национального банка, принципиально важно, чтобы Национальный банк вообще не заимствовал на внутреннем рынке в иностранной валюте, — сказал Каллаур. — И чтобы Министерство финансов также максимально сокращало свои заимствования на внутреннем валютном рынке, сводя их к нулю.

Минфин в этом году для рефинансирования платежей по госдолгу уже разместил на внутреннем рынке облигации на 800 млн долларов. В 2020 году Минфин планирует таким образом занять 1,4 млрд рублей.