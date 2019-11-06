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В Беларуси предлагается установить скидку для оплачивающих дорожный сбор сразу на год
07.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Также в указе есть ряд новаций с одновременным ужесточением ответственности за неуплату сбора. Ее предложено контролировать через камеры, установленные вдоль дорог. После доработки программного обеспечения каждый номер будет автоматически попадать в базу и сверяться, уплачен сбор или нет.
«По оценкам специалистов, если бы все участники движения платили деньги в дорожный фонд, то он формировался бы на 50% больше, чем сейчас. Это увеличило бы объемы ремонта дорог», — заключил премьер-министр.
Напомним, в Минфине рассказали, что средства дорожного сбора в 2020 году могут пойти на
По информации БелТА
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> Правительство Беларуси предложило установить скидку в размере 20% для тех, кто оплатит дорожный сбор сразу на год. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей...
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