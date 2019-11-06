В Беларуси предлагается установить скидку для оплачивающих дорожный сбор сразу на год

Источник материала: Полесская правда



Правительство Беларуси предложило установить скидку в размере 20% для тех, кто оплатит дорожный сбор сразу на год. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. По словам премьер-министра, основной источник наполнения дорожного фонда — средства, которые платятся за допуск к дорожному движению. По этому поводу ведется активная дискуссия в обществе.

«У граждан вызывает справедливое нарекание несовершенство действующей системы. Те, кто пользуется автомобилем определенное время, вынуждены платить за допуск к движению в течение всего года. Правительство доработало проект указа, чтобы люди могли внести плату, например, на месяц, на время дачного периода. На наш взгляд, это было бы более справедливо. Для тех, кто вносит плату на год вперед, предложено установить скидку в размере 20%», — отметил Сергей Румас.

Также в указе есть ряд новаций с одновременным ужесточением ответственности за неуплату сбора. Ее предложено контролировать через камеры, установленные вдоль дорог. После доработки программного обеспечения каждый номер будет автоматически попадать в базу и сверяться, уплачен сбор или нет.

«По оценкам специалистов, если бы все участники движения платили деньги в дорожный фонд, то он формировался бы на 50% больше, чем сейчас. Это увеличило бы объемы ремонта дорог», — заключил премьер-министр.

Напомним, в Минфине рассказали, что средства дорожного сбора в 2020 году могут пойти на ремонт дорог и выплату кредитов на вторую МКАД.

По информации БелТА

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