|
Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию
07.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Обязательное декларирование предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года № 706. Норма будет действовать в отношении стирального порошка, таблеток и блоков, гранул, паст и жидких моющих средств. Такое решение принято, чтобы обезопасить внутренний рынок от опасной и некачественной продукции.
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Беларуси с 24 апреля 2020 года вводится обязательное декларирование синтетических средств для стирки, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)