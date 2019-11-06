ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию

07.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию
В Беларуси с 24 апреля 2020 года вводится обязательное декларирование синтетических средств для стирки, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Обязательное декларирование предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года № 706. Норма будет действовать в отношении стирального порошка, таблеток и блоков, гранул, паст и жидких моющих средств. Такое решение принято, чтобы обезопасить внутренний рынок от опасной и некачественной продукции.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Беларуси с 24 апреля 2020 года вводится обязательное декларирование синтетических средств для стирки, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава Нацбанка поддержал сдержанный прогноз Минфина про росту белорусской экономику в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика