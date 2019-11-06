Средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси с 24 апреля 2020 года вводится обязательное декларирование синтетических средств для стирки, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Обязательное декларирование предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 октября 2019 года № 706. Норма будет действовать в отношении стирального порошка, таблеток и блоков, гранул, паст и жидких моющих средств. Такое решение принято, чтобы обезопасить внутренний рынок от опасной и некачественной продукции.

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