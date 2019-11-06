На предвыборную встречу с кандидатом в депутаты, которого поддержал Лукашенко, никто не пришел

Источник материала: Tut.by

На предвыборную встречу с кандидатом в депутаты ПП НС, кадровым дипломатом Андреем Савиных, которого поддержал Александр Лукашенко, никто не пришел. Об этом сам Савиных сообщил на своей странице в Facebook вечером 6 ноября, сопроводив текст фотографией, где он изображен с разведенными руками на фоне пустого актового зала.



Фото: Андрей Савиных/Facebook

«Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 ноября накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше чем вчера», — написал кандидат (орфография сохранена).

Далее в комментариях к посту Савиных отметил: «Увы, переоценил свою привлекательность, сказали бы правдолюбы, которых я насильно приковал к своей странице… Это полезный урок».

«Бывает такое, это нормально!» — отреагировал председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, также баллотирующийся в Палату представителей.

Лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, к которому обращался Савиных, написал на белорусском языке: «Зачетно :) С чувством юмора у вас все хорошо! Давайте передадим эстафету с пустым залом Лилии Ананич (идущая в депутаты бывшая министр информации. — БелаПАН.). У нее уже 57 встреч с избирателями при полных залах :)))))))» В ответ Савиных призвал: «Не завидуйте. Помните народную мудрость про двух небитых за одного битого».

Дипломат упомянул Борисова в связи с тем, что 4 ноября тот опубликовал в Facebook свою фотографию также с разведенными руками на фоне почти пустого зала (в кадре виден еще один человек). Снимок политик сопроводил белорусскоязычным комментарием: «Встречи с избирателями без административного ресурса выглядят примерно так. Вчера объявления с приглашениями на встречу были развешаны почти на 70 ближайших к месту встречи с кандидатом в депутаты подъездах. Все больше люблю белорусов, понимающих, что к чему. За последние 25 лет власть так боролась с оппозицией, что победила не только ее, но и себя саму, ибо, как говорят умные люди: оппозиция — это зеркало власти».



Фото: Игорь Борисов

Савиных баллотируется в Минске по Чкаловскому избирательному округу № 96, Борисов — по столичному Коласовскому округу № 106, Гайдукевич — по столичному Калиновскому округу № 108, Ананич — по Борисовскому сельскому округу № 63.

12 сентября во время кадровых назначений Александр Лукашенко приветствовал намерение бывшего посла в Турции и пресс-секретаря МИД Андрея Савиных участвовать в парламентских выборах. В числе прочих был назначен новый посол в Турции и по совместительству в Ираке. Говоря о его предшественнике, Лукашенко отметил: «Савиных решил поучаствовать в выборах. Конечно, это хорошо подготовленный человек. Дипломаты должны быть в парламенте». «Тем более, организовывать надо будет дипломатическую работу», — добавил Лукашенко.

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56-летний Андрей Савиных работал послом в Турции и по совместительству в Ираке с марта 2014 года. До этого дважды занимал должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел — с марта 2003-го по февраль 2005 года и с апреля 2010-го по декабрь 2013-го. В перерыве между работой на этой должности был заместителем постоянного представителя Республики Беларусь при ООН и других международных организациях в Женеве.

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.