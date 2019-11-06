Ермошина: 200 кандидатов в депутаты поленились даже составить программу и предоставить ее СМИ

Источник материала: Tut.by

На 6 ноября в Беларуси насчитывалось 523 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Это на 37 человек меньше, чем было зарегистрировано изначально. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время видеоинтервью в Национальном пресс-центре.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

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— Сняли свои кандидатуры 29 человек, в отношении десяти человек комиссии отменили регистрацию за нарушение закона. Восстановлены комиссиями и судом два человека. Сегодня Верховный суд еще будет рассматривать одну жалобу — будет решаться вопрос восстановления в статусе кандидата человека, чья регистрация отменена, — отметила Лидия Ермошина.

Ермошина отметила, что из 523 кандидатов только 330 опубликовали свою предвыборную программу в СМИ.

— А где еще около 200? То есть, они поленились даже составить эту программу и предоставить ее СМИ. Не все выступали по телевидению, радио и участвовали в дебатах. Даже в Минске, где во всех округах больше двух кандидатов, некоторые дебаты шли с участием двух кандидатов в депутаты. Это говорит о том, что эти кандидаты не имеют серьезных намерений на избрание, — скзала Ермошина.

Глава ЦИК добавила, что есть и те, кто ведет себя достаточно активно. Правда, «многие активны исключительно в написании жалоб и требуют, чтобы избирательные комиссии за них работали».

— Вплоть до того, чтобы за них подавали предвыборную программу в средства массовой информации, — сказала Ермошина.

Напомним, выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.