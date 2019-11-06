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Беларуськалий и китайская Migao построили завод по производству дорогих удобрений

07.11.2019 13:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госкомпания «Беларуськалий» совместно с китайской Migao Corporation запустили завод по производству нитрата калия. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро. Окупить новый завод планируется за 4 года.


Фото: mlyn.by

Реализацией проекта занималось компания «Белкалий-Мигао», в котором доля Беларуськалия составляет 49%, Migao Corporation — 51%. Генеральным подрядчиком строительства завода выступало частная компания «Машхимпром», входящая в холдинг «Пассат».

«Первый в Республике Беларусь завод по производству нитрата калия возведен в рекордно короткие сроки — за год, вместо запланированных 3,5 лет. Строительство осуществлялось в рамках стратегии развития „Беларуськалий“ и направлено на диверсификацию производства на основе базового продукта — хлорида калия, расширение рынков сбыта, создание новых конкурентных преимуществ», сообщает пресс-служба солигорской компании.


Фото: mlyn.by

Нитрат калия в основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержится сразу два основных питательных элемента для растений: азот и калий, и практически отсутствует хлор.

Если тонна калийных удобрений стоит 260−290 долларов, в зависимости от рынка, то тонна нитрат калия — около 800 долларов.

Годовая мощность первой очереди нового завода составит 80 тысяч тонн нитрата калия и 62 тысячи тонн гранулированных азотно-калийных удобрений. Планируется, что продукция будет продаваться в страны Евросоюза, Турцию и Россию, а также Китай, что предусмотрено подписанным с Migao Corporation отдельным соглашением.


Фото: mlyn.by

Комплекс обошелся в 102,9 млн евро. Банк БелВЭБ выделил кредит в размере 57 млн евро.

Срок окупаемости нового завода — около четырех лет.

Этот проект — начало совместной работы Migao Corporation и «Беларуськалия». Впереди — вторая очередь по производству новой продукции, в частности, сульфата калия.


Фото: mlyn.by
 
 
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Первый в Республике Беларусь завод по производству нитрата калия возведен в рекордно короткие сроки - за год, вместо запланированных 3,5 лет.
 
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