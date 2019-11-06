ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выборы без избирателей: в Беларуси проходят выборы членов Совета Республики Национального собрания

07.11.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В четверг, 7 ноября, в Беларуси выбирают членов верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики Национального собрания. Результаты Центризбирком должен объявить 12 ноября.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сенаторов в Совет Республики 7 ноября избирают местные Советы депутатов. Рядовые избиратели в них, напомним, не участвуют. В верхнюю палату парламента пройдут те кандидаты, которые получат более половины голосов действующих депутатов.

Всего в верхнюю палату парламента входят 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 человек назначает своим указом президент.

Всех кандидатов, выдвинутых в регионах и в Минске в члены Совета Республики, ЦИК зарегистрировал 10 октября. Из действующих сенаторов в новый созыв идут Олег Руммо, Елена Пантюхова, Александр Ляхов, Виктор Снежицкий, Валерий Гайдукевич, Василий Маркевич, Виктор Чайчиц, Анатолий Счастный, Юрий Деркач.

Сенаторские кресла решили не занимать глава Совета Республики Михаил Мясникович и экс-министр труда Марианна Щеткина. Не увидим среди сенаторов и главу «Белой Руси» Геннадия Давыдько, который в этом году решил идти в депутаты. В Совет Республики, напомним, его назначил президент.

«Глава государства может назначать членов Совета Республики в любое время, даже потом, когда палата начнет работать. Как правило, перед началом работы палаты [президентом] назначается один, два или три сенатора. Все зависит от того, какие должности, какие вакансии глава государства собирается заполнить людьми, которые будут назначены указом президента, — поясняла ранее глава ЦИК Лидия Ермошина. — Таким образом, у нас может быть и 56 человек на все четыре года, а может быть и 64 человека. Мы на данный момент не знаем».

Результаты выборов в Совет Республики Центризбирком должен объявить 12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты выборов в Совет Республики Центризбирком должен объявить 12 ноября.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларуськалий и китайская Migao построили завод по производству дорогих удобрений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика