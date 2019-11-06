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Выборы без избирателей: в Беларуси проходят выборы членов Совета Республики Национального собрания
07.11.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 7 ноября, в Беларуси выбирают членов верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики Национального собрания. Результаты Центризбирком должен объявить 12 ноября.
Сенаторов в Совет Республики 7 ноября избирают местные Советы депутатов. Рядовые избиратели в них, напомним, не участвуют. В верхнюю палату парламента пройдут те кандидаты, которые получат более половины голосов действующих депутатов.
Всего в верхнюю палату парламента входят 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 человек назначает своим указом президент.
Всех кандидатов, выдвинутых в регионах и в Минске в члены Совета Республики,
Сенаторские кресла решили не занимать глава Совета Республики Михаил Мясникович и экс-министр труда Марианна Щеткина. Не увидим среди сенаторов и главу «Белой Руси» Геннадия Давыдько, который в этом году
«Глава государства может назначать членов Совета Республики в любое время, даже потом, когда палата начнет работать. Как правило, перед началом работы палаты [президентом] назначается один, два или три сенатора. Все зависит от того, какие должности, какие вакансии глава государства собирается заполнить людьми, которые будут назначены указом президента, — поясняла ранее глава ЦИК Лидия Ермошина. — Таким образом, у нас может быть и 56 человек на все четыре года, а может быть и 64 человека. Мы на данный момент не знаем».
Результаты выборов в Совет Республики Центризбирком должен объявить 12 ноября.
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Результаты выборов в Совет Республики Центризбирком должен объявить 12 ноября.
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