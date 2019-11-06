Выборы без избирателей: в Беларуси проходят выборы членов Совета Республики Национального собрания

Источник материала: Tut.by

В четверг, 7 ноября, в Беларуси выбирают членов верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики Национального собрания. Результаты Центризбирком должен объявить 12 ноября.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сенаторов в Совет Республики 7 ноября избирают местные Советы депутатов. Рядовые избиратели в них, напомним, не участвуют. В верхнюю палату парламента пройдут те кандидаты, которые получат более половины голосов действующих депутатов.

Всего в верхнюю палату парламента входят 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 человек назначает своим указом президент.

Всех кандидатов, выдвинутых в регионах и в Минске в члены Совета Республики, ЦИК зарегистрировал 10 октября. Из действующих сенаторов в новый созыв идут Олег Руммо, Елена Пантюхова, Александр Ляхов, Виктор Снежицкий, Валерий Гайдукевич, Василий Маркевич, Виктор Чайчиц, Анатолий Счастный, Юрий Деркач.

Сенаторские кресла решили не занимать глава Совета Республики Михаил Мясникович и экс-министр труда Марианна Щеткина. Не увидим среди сенаторов и главу «Белой Руси» Геннадия Давыдько, который в этом году решил идти в депутаты . В Совет Республики, напомним, его назначил президент .

«Глава государства может назначать членов Совета Республики в любое время, даже потом, когда палата начнет работать. Как правило, перед началом работы палаты [президентом] назначается один, два или три сенатора. Все зависит от того, какие должности, какие вакансии глава государства собирается заполнить людьми, которые будут назначены указом президента, — поясняла ранее глава ЦИК Лидия Ермошина. — Таким образом, у нас может быть и 56 человек на все четыре года, а может быть и 64 человека. Мы на данный момент не знаем».

Результаты выборов в Совет Республики Центризбирком должен объявить 12 ноября.