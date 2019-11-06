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С Лениным в сердце и гвоздиками в руках. Как в Минске отметили годовщину Октябрьской революции

07.11.2019 15:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 102-ю годовщину Октябрьской революции 7 ноября к памятнику Ленина на площади Независимости традиционно пришли представители коммунистического движения Беларуси. С цветами, транспарантами и портретами вождей мирового пролетариата тут можно было встретить представителей провластной Коммунистической партии Беларуси (КПБ), оппозиционной Белорусской партии левых «Справедливый мир» и Компартии Советского Союза. Как все происходило — смотрите в нашем фоторепортаже.

Как сообщает БелаПАН, вопреки устоявшейся традиции представители КПБ пришли почтить память вождя ранее заявленного времени. По этой причине большинство журналистов их акцию не застали. Однако, по свидетельству очевидцев, церемония прошла за считанные минуты и была менее масштабной, чем год назад.


В 11 часов возлагать цветы к памятнику Ленину пришли около 30 представителей Белорусской партии левых «Справедливый мир». Председатель партии Сергей Калякин после церемонии обратился к своим товарищам с поздравлением.


Лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин (в центре с гвоздиками) с единомышленниками





Затем примерно 40 человек решили пройти от площади Независмости до памятника Дзерджинскому на улице Комсомолькой. Фотокорреспонденту TUT.BY они назвались представителями Коммунистической партии Советского Союза. Люди держали транспаранты «Долой капитализм», «Союз России и Беларуси вечен и несокрушим», «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма», а также портреты Ленина, Сталина и даже Мао Цзэдуна.











Беларусь последняя из постсоветских стран, где 7 ноября является государственным праздником и официально выходным днем. Накануне с Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил президент. «Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие», — отметил Александр Лукашенко.

 
 
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С цветами, транспарантами и портретами вождей мирового пролетариата на площадь Независимости пришли представители провластной Коммунистической партии Беларуси...
 
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