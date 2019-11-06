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Стали известны дата и детали визита Лукашенко в Австрию
07.11.2019 17:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко с официальным визитом в Австрии будет находиться 12 ноября. Об этом пишет
Издание сообщает, что белорусский президент прилетит в страну 12 ноября. В этот же день состоится его встреча с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.
«Визит также включает в себя переговоры с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и участие в Экономическом форуме», — пишет издание.
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Александр Лукашенко с официальным визитом в Австрии будет находиться 12 ноября. Об этом пишет австрийское издание OTS. at.
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