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Стали известны дата и детали визита Лукашенко в Австрию

07.11.2019 17:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко с официальным визитом в Австрии будет находиться 12 ноября. Об этом пишет австрийское издание OTS. at.

Издание сообщает, что белорусский президент прилетит в страну 12 ноября. В этот же день состоится его встреча с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

«Визит также включает в себя переговоры с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и участие в Экономическом форуме», — пишет издание.

 
 
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Александр Лукашенко с официальным визитом в Австрии будет находиться 12 ноября. Об этом пишет австрийское издание OTS. at.
 
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