Стали известны дата и детали визита Лукашенко в Австрию

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко с официальным визитом в Австрии будет находиться 12 ноября. Об этом пишет австрийское издание OTS. at.

Издание сообщает, что белорусский президент прилетит в страну 12 ноября. В этот же день состоится его встреча с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

«Визит также включает в себя переговоры с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и участие в Экономическом форуме», — пишет издание.