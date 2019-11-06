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Марзалюк: Есть уже 17 вариантов новой Конституции, но все будет проходить через референдумы

07.11.2019 21:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Новый парламент будет работать над новым вариантом Конституции, над новой моделью политической системы», — заявил на встрече с избирателями депутат Игорь Марзалюк. О встрече Марзалюка с избирателями в могилевской школе № 40, которая прошла 5 ноября, сообщает сайт mspring. online.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Марзалюка, страна за 25 лет использовала ресурс, который у нее был, в том числе — советский.

— Поэтому задача для парламента — работа над новым вариантом Конституции, над новой моделью политической системы. Ясно, что все это будет проходить через референдумы. Ясно, что это все будет проходить с учетом мнений абсолютного большинства граждан. Все это будет, — заявил Марзалюк.

Он также рассказал, что «есть 17 разных вариантов Конституционного акта».

— Конституционный акт предусматривает — из того, что я могу сказать — перераспределение функций власти. Это больше власти парламенту, который будет контролировать премьер-министра.

По словам Марзалюка, это будет административно-территориальная реформа.

— Именно белорусская власть, которую обвиняли во всех грехах, осмысленно будет идти на либерализацию и в сторону большей свободы по этим направлениям. Потому что для нас самое главное — сохранить белорусскую государственность, сделать Беларусь полностью легитимной страной в мире, признанной всеми, — отметил Марзалюк.

Напомним, в марте 2019 года Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую.

— Что касается конституционных изменений, я думаю, вряд ли они ожидаемы, — позже прокомментировала это заявление глава ЦИК Лидия Ермошина. Вместе с тем, она призналась, что пока ей неизвестно ни о каких «сформулированных предложениях» о том, как должна быть изменена белорусская Конституция.

 
 
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