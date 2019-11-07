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Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября
08.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для получения более подробной информации следует обращаться в соответствующие сельские советы по месту расположения зданий (построек) и земельных участков либо в ИМНС Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31 либо по телефонам: (8-0165) 65-39-41, 65-95-38, 31-71-43, 65-95-44.
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> Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району напоминает о необходимости уплаты налогов на недвижимость, земельный налог и...
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