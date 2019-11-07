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На образовании и здравоохранении не экономим. Какие бюджетные метаморфозы произошли за десять лет

08.11.2019 11:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бюджет Беларуси в 2020 году впервые за шесть лет будет дефицитным, но государство обещает выполнить все социальные обязательства, на которые не хватало денег и в профицитные годы. Но по сравнению с 2015 и 2010 годами в 2020-м доля расходов республиканского бюджета на социальную политику, реальный сектор и оборону будет снижена, доля расходов на общегосударственную деятельность и здравоохранение за этот период выросла.

Исходя из проекта республиканского бюджета на 2020 год, планируется заработать 24,4 млрд рублей, а потратить — 25,4 млрд. Дефицит планируют закрыть за счет сэкономиленных в прошлые годы бюджетных средств и госзаймов.

Госсектору достается все меньше поддержки

На работу госорганов, обслуживание госдолга и другую деятельность государства в следующем году потратят 49% от всех расходов республиканского бюджета. Доля эта в последние годы растет.

 
 

Несмотря на все еще высокую степень поддержки госпредприятий, за десять лет заметно уменьшилась доля общего пирога, который уходил на обеспечение функционирования госсектора. Если в 2010 году она занимала четверть всех расходов республиканского бюджета, то в следующем году − чуть меньше 14%. В проекте закона «О республиканском бюджете на 2020 год» запланировано сокращение объемов поддержки реального сектора на 10% по сравнению с 2019-м. С экономической точки зрения это — верный шаг.

Лишних денег у государства нет, бюджеты и 2020 года, и последующих двух лет будут дефицитными. Поэтому сейчас особенно актуально взвешивать каждую статью расходов и отказываться от нерациональных трат. Снижение господдержки освобождает часть бюджетных денег и способствует назревшим в госсекторе изменениям.

Аналитик «Кошта урада» Жанна Кулакова убеждена, что сокращение господдержки предприятий не только не принесет вреда, но окажется полезным для экономики.

— Раздутый госсектор, привыкший сидеть на субсидиях и льготных кредитах — это один из тех камней, которые тянут экономику на дно. Мало того, что многие из предприятий, получающих помощь за счет налогоплательщиков, неконкурентоспособны, они вредят частному сектору, которому очень сложно с ними конкурировать из-за неравных условий, в которых они существуют, — объясняет она.

 
 

Соцрасходы растут. А их эффективность?

В последнее десятилетие на здравоохранение направляли 12−15% от всех расходов консолидированного бюджета (который включает республиканский и местные бюджеты), на образование − 15−17%, на социальную политику — 8−9%. Из республиканского бюджета на них тратили 4−5%, остальное — из местных.

 
 

Глобальные показатели расходов бюджета говорят о высокой социальной направленности госполитики. Как и положено социально ориентированной экономике, почти половину трат казны занимает социальная сфера. На нее в следующем году планируют потратить на 7,2% больше, чем в текущем (и это в условиях практически нулевого роста доходов).

В 2019 году на социальные статьи государство планировало потратить более 16 млрд рублей. В 2020-м — более 18 млрд рублей.

И если меры по поддержке, к примеру, семей с детьми, вызывают меньше нареканий, то некоторые группы людей, очевидно нуждающихся в поддержке государства, на серьезную помощь рассчитывать не могут. Если посмотреть на размер пособий по безработице, пенсий, пособий для социально уязвимых категорий граждан − не все так радужно.

— На практике мы видим, что соцподдержка работает не так хорошо, как могла бы. Это наводит на мысли, что что-то в ней организовано не слишком эффективно и можно было сделать лучше, − считает Жанна Кулакова.

 
 
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Лишних денег у государства нет, бюджеты и 2020 года, и последующих двух лет будут дефицитными. Поэтому сейчас особенно актуально взвешивать каждую статью расходов и...
 
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