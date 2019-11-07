Теперь официально: Лукашенко летит в Вену

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11−12 ноября совершит официальный визит в Австрию, сообщила пресс-служба президента.



Фото: Reuters

Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры Главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате «Восточного партнерства», тематика охраны окружающей среды.

Президент Беларуси в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем, с которым недавно виделся в Минске.



Себастьян Курц и Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Одновременно с визитом главы государства в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса, ИТ-сферы.

Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям.