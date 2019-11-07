Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Татарстан наращивают торгово-экономическое сотрудничество Машиностроение, обмен опытом в медицине и IT-сфере, поставки текстиля и продуктов питания. Беларусь и Татарстан наращивают взаимодействие. Соглашение о...

Машиностроение, обмен опытом в медицине и IT-сфере, поставки текстиля и продуктов питания. Беларусь и Татарстан наращивают взаимодействие. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2004-м, и за это время связи только крепли. Так, в прошлом году товарооборот вырос на 14% и составил более 1 миллиарда долларов. Татарстан экспортирует в Беларусь топливо, продукцию нефтехимии, синтетический каучук. Мы отправляем в этот российский регион автобусы, автомобили, текстиль и продукты питания. В перспективе Татарстан будет наращивать поставки нефти в нашу страну, а также планирует создать индустриальный парк для реализации совместных проектов в машиностроении. В этом регионе уже работает эксклюзивный дистрибьютер Минского тракторного завода в Приволжском и Уральском округах. Предприятие занимает лидирующее место по объему продаж белорусских тракторов на территории России. Кроме того, здесь освоена сборка техники марки BELARUS.