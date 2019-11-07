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Украинские СМИ сообщили о задержании возможных фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета

08.11.2019 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супружеская пара бывших добровольцев антитеррористической операции на востоке Украины Владислав и Инна Грищенко могут стать фигурантами резонансного уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Украинская правда».


Фото: Украинская правда

По данным издания, Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену «Пуму» — 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования.

Их подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, было возбуждено в июле 2018 года.

Следователи считают, что супругам и их знакомому ветерану Ивану Вакуленко заказали убийство жителя Ивано-Франковской области. Изготовив взрывчатку, они якобы прикрепили ее к машине жертвы в городе Косово в июле 2018 года. Однако потенциальная жертва заметила взрывчатку и взрыва не было.

Еще месяц назад расследование вела Ивано-Франковская полиция под руководством местной прокуратуры. Сейчас расследованием занимается главное управление Нацполиции, расположенное в Киеве, а контролирует — Генеральная прокуратура.

По данным «Украинской правды», следствие может связать супругов с делом журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета.

Иван Вакуленко, третий фигурант дела, которого следствие называет сообщником Грищенко, умер 18 октября. Официальная версия — самоубийство. За несколько дней до того Вакуленко якобы вызывали на допрос именно по делу Шеремета.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что взрывчатку под автомобиль журналиста закладывали два человека — мужчина и женщина. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

В июле нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский, ознакомившись с материалами расследования убийства Шеремета, заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».

17 октября начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью сайту censor.net.ua заявил, что «результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет однозначно». «По крайней мере мы делаем для этого все возможное», — сказал он.

 
 
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Супружеская пара бывших добровольцев антитеррористической операции на востоке Украины Владислав и Инна Грищенко могут стать фигурантами резонансного...
 
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