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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 ноября 2019 года)
09.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжают расти высокими темпами. За последние 7 дней
Аренда квартир
Сезонный ажиотаж на рынке съёмного жилья остался позади, и многим собственникам свободных для заселения квартир пришлось умерить свои ценовые аппетиты. Интерес к аренде квартир в Минске снижается второй месяц подряд —
Кстати, есть интересная информация для тех, кто сдает квартиры:
Экономика
В Минске прошел седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум. В этом году он был посвящен влиянию государства на экономику и поэтому назывался «Невидимая рука Левиафана». Мы сходили на форум и, послушав спикеров, а также заявления членов правительства, составили
АЭС
Строительство АЭС практически закончено. Эта стройка изменила многое в соседнем городе — Островце, заново вдохнув жизнь в районный центр. А как быть с маленькими деревнями по соседству? Журналист Realt.by решила из первых уст узнать, что изменилось в жизни деревень с появлением столь мощного «соседа». Все подробности —
Строительство
Александр Лукашенко
Требования к застройщикам, работающим по жилищным облигациям,
Каждая четвертая многодетная семья
Земля
1 ноября состоялся очередной аукцион по продаже участков в садовых товариществах под Минском. Результаты скромные — несмотря на низкие стартовые цены, из 24 лотов, выставленных на аукцион,
Деньги
С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования
Проект бюджета на 2020 год
Зарубежная недвижимость
«Двушка» в Уручье или новостройка с мебелью и техникой на море — именно такой уровень цен предлагают застройщики Северного Кипра. Так, к примеру, апартаменты возле моря в престижном комплексе Caesar Resort можно купить за 40 тыс. евро в рассрочку, частично закрывая платежи доходом от аренды. В материале —
Регионы
Около 90% всех сделок на «вторичке« Могилева прокредитованы, большинство покупателей — из района. Об этом Realt.by
Коммерческая недвижимость
Оформить загородный дом под агроусадьбу и принимать гостей по выходным довольно просто. Гораздо сложнее создать уникальный объект сферы туризма, место, куда хочется возвращаться. Агроусадьба «Кони-Пони» в Воложинском районе как раз из второй категории. Мы побывали там в мае, и казалось, что энтузиазму ее владельца Александру можно позавидовать. Однако недавно стало известно — «Кони-Пони» продаются. Почему так произошло и стал ли бизнес убыточным, Александр
В Шабанах
Жилье и инфраструктура
Агрогородок Ждановичи вплотную примыкает к МКАД. Вполне возможно, что со временем эта территория станет еще одним районом столицы. Но пока все дома там относятся к Ждановичскому сельсовету, мы решили рассказать об очень интересном жилом комплексе. На маленьком пятачке расположены 3 высотки, купить квартиру в которых не так-то и просто. Почему? Подробности
«Если подарить сыну часть квартиры, его снимут с очереди?», «Хочу жить в областном центре — как стать на очередь нуждающихся?». Эксперты рынка недвижимости
Офтоп
В суде Заводского района Минска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Нонны Гришиной, которую обвиняют в даче взятки экс-главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу.
Редакция Realt.by
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Что все-таки будут строить в “Минск-Мире”? Что происходит с нашей экономикой? Покупаются ли сейчас дачные участки? Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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