Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 ноября 2019 года)

Тенденции

Цены

Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжают расти высокими темпами. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1381 $/м2. Если квартиры продолжат дорожать такими темпами, то ещё до конца текущего года индекс достигнет круглой отметки в 1400 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1316 $/м2

Аренда квартир

Сезонный ажиотаж на рынке съёмного жилья остался позади, и многим собственникам свободных для заселения квартир пришлось умерить свои ценовые аппетиты. Интерес к аренде квартир в Минске снижается второй месяц подряд — в октябре запросов по поиску съёмного жилья оказалось на 3% меньше, чем месяцем ранее. По опыту прошлых лет падение активности арендаторов будет продолжаться вплоть до весны с небольшим всплеском сразу после новогодних праздников. Количество свободных квартир за месяц выросло не очень значительно (+0,9%), но главные изменения наблюдались в структуре предложения. Во время летнего ажиотажа с рынка активно вымывались самые бюджетные варианты, в октябре такие объекты вновь начали пополнять базу.

Кстати, есть интересная информация для тех, кто сдает квартиры: почему заключение договора с квартирантом не дает гарантий .

Экономика

В Минске прошел седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум. В этом году он был посвящен влиянию государства на экономику и поэтому назывался «Невидимая рука Левиафана». Мы сходили на форум и, послушав спикеров, а также заявления членов правительства, составили пять важных выводов о происходящем в экономике Беларуси . Кроме того, мы предположили, как все это может повлиять на рынок недвижимости.

АЭС