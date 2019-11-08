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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 ноября 2019 года)

09.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжают расти высокими темпами. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1381 $/м2. Если квартиры продолжат дорожать такими темпами, то ещё до конца текущего года индекс достигнет круглой отметки в 1400 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1316 $/м2

Аренда квартир

Сезонный ажиотаж на рынке съёмного жилья остался позади, и многим собственникам свободных для заселения квартир пришлось умерить свои ценовые аппетиты. Интерес к аренде квартир в Минске снижается второй месяц подряд — в октябре запросов по поиску съёмного жилья оказалось на 3% меньше, чем месяцем ранее. По опыту прошлых лет падение активности арендаторов будет продолжаться вплоть до весны с небольшим всплеском сразу после новогодних праздников. Количество свободных квартир за месяц выросло не очень значительно (+0,9%), но главные изменения наблюдались в структуре предложения. Во время летнего ажиотажа с рынка активно вымывались самые бюджетные варианты, в октябре такие объекты вновь начали пополнять базу.

Кстати, есть интересная информация для тех, кто сдает квартиры: почему заключение договора с квартирантом не дает гарантий.

Экономика

В Минске прошел седьмой Кастрычніцкі эканамічны форум. В этом году он был посвящен влиянию государства на экономику и поэтому назывался «Невидимая рука Левиафана». Мы сходили на форум и, послушав спикеров, а также заявления членов правительства, составили пять важных выводов о происходящем в экономике Беларуси. Кроме того, мы предположили, как все это может повлиять на рынок недвижимости.

АЭС

Строительство АЭС практически закончено. Эта стройка изменила многое в соседнем городе — Островце, заново вдохнув жизнь в районный центр. А как быть с маленькими деревнями по соседству? Журналист Realt.by решила из первых уст узнать, что изменилось в жизни деревень с появлением столь мощного «соседа». Все подробности — в колоритных интервью.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 ноября 2019 года)

Строительство

Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. В числе прочего президент обсудил с ним создание с помощью ОАЭ международного финансового центра в Минске. Новость об этом вызвала немало вопросов. Ведь уже более года совместно с партнерами из Дубая в столице ведется работа по созданию такого же центра в многофункциональном комплексе «Минск Мир». Ситуацию прокомментировал Realt.by председатель Совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

Требования к застройщикам, работающим по жилищным облигациям, ужесточат.

Каждая четвертая многодетная семья отказалась заключать договор на строительство.

Земля

1 ноября состоялся очередной аукцион по продаже участков в садовых товариществах под Минском. Результаты скромные — несмотря на низкие стартовые цены, из 24 лотов, выставленных на аукцион, торги прошли лишь по одному земельному наделу.

Деньги

С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9 процентов годовых.

Проект бюджета на 2020 год увеличил субсидии на строительство жилья для нуждающихся в 2 раза.

Зарубежная недвижимость

«Двушка» в Уручье или новостройка с мебелью и техникой на море — именно такой уровень цен предлагают застройщики Северного Кипра. Так, к примеру, апартаменты возле моря в престижном комплексе Caesar Resort можно купить за 40 тыс. евро в рассрочку, частично закрывая платежи доходом от аренды. В материале — 6 причин, почему выгодно инвестировать в новостройки Северного Кипра, а также цены, подводные камни и нюансы сделок.

Регионы

Около 90% всех сделок на «вторичке« Могилева прокредитованы, большинство покупателей — из района. Об этом Realt.by рассказала директор РУП «Могилевское агентство по оказанию риэлтерских услуг» Елена Воронина.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (4-10 ноября 2019 года)

Коммерческая недвижимость

Оформить загородный дом под агроусадьбу и принимать гостей по выходным довольно просто. Гораздо сложнее создать уникальный объект сферы туризма, место, куда хочется возвращаться. Агроусадьба «Кони-Пони» в Воложинском районе как раз из второй категории. Мы побывали там в мае, и казалось, что энтузиазму ее владельца Александру можно позавидовать. Однако недавно стало известно — «Кони-Пони» продаются. Почему так произошло и стал ли бизнес убыточным, Александр рассказал порталу Realt.by.

В Шабанах открыли бассейн за 5 млн рублей.

Жилье и инфраструктура

Агрогородок Ждановичи вплотную примыкает к МКАД. Вполне возможно, что со временем эта территория станет еще одним районом столицы. Но пока все дома там относятся к Ждановичскому сельсовету, мы решили рассказать об очень интересном жилом комплексе. На маленьком пятачке расположены 3 высотки, купить квартиру в которых не так-то и просто. Почему? Подробности в репортаже Realt.by.

«Если подарить сыну часть квартиры, его снимут с очереди?», «Хочу жить в областном центре — как стать на очередь нуждающихся?». Эксперты рынка недвижимости прокомментировали эти и многие другие непростые ситуации в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Офтоп

В суде Заводского района Минска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Нонны Гришиной, которую обвиняют в даче взятки экс-главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Прошел допрос важного свидетеля — Сергея Ермашевича — помощника руководителя компании «Спринг-Инвест», которая строит бизнес-центр на улице Смолячкова в Минске. По данным обвинения, именно этот объект за взятку помогал согласовывать Лучинович.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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