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Закончился визит Лукашенко в Арабские Эмираты
09.11.2019 19:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 9 ноября, завершился визит Александра Лукашенко в Арабские Эмираты, сообщили в эфире
В ОАЭ во время осенних школьных каникул Александр Лукашенко ездит последние несколько лет. Визит, как сообщали
Накануне своей поездки в ОАЭ Александр Лукашенко рассказал, что «в ряде стран Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов [правящей] семьи, хоть в Беларуси это и не принято».
— Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут, — сказал белорусский лидер.
На фото было видно, что отца в поездке сопровождали Виктор и Николай Лукашенко.
Президент не скрывал, что визит — повод отдохнуть.
— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей, — сказал Лукашенко. — Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.
Уже 11−12 ноября
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Об этом сообщили в субботнем эфире телеканала СТВ
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