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Закончился визит Лукашенко в Арабские Эмираты

09.11.2019 19:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 9 ноября, завершился визит Александра Лукашенко в Арабские Эмираты, сообщили в эфире телеканала СТВ.


Фото: пресс-служба президента

В ОАЭ во время осенних школьных каникул Александр Лукашенко ездит последние несколько лет. Визит, как сообщали госСМИ, начался 1 ноября. Белорусский президент встречался с руководством ОАЭ и деловыми кругами.

Накануне своей поездки в ОАЭ Александр Лукашенко рассказал, что «в ряде стран Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов [правящей] семьи, хоть в Беларуси это и не принято».

— Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут, — сказал белорусский лидер.


Фото: пресс-служба президента

На фото было видно, что отца в поездке сопровождали Виктор и Николай Лукашенко.

Президент не скрывал, что визит — повод отдохнуть.

— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей, — сказал Лукашенко. — Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.

Уже 11−12 ноября планируется официальный визит Лукашенко в Астрию.

 
 
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Об этом сообщили в субботнем эфире телеканала СТВ
 
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