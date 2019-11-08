Закончился визит Лукашенко в Арабские Эмираты

Источник материала: Tut.by

В субботу, 9 ноября, завершился визит Александра Лукашенко в Арабские Эмираты, сообщили в эфире телеканала СТВ .



Фото: пресс-служба президента

В ОАЭ во время осенних школьных каникул Александр Лукашенко ездит последние несколько лет. Визит, как сообщали госСМИ , начался 1 ноября. Белорусский президент встречался с руководством ОАЭ и деловыми кругами.

Накануне своей поездки в ОАЭ Александр Лукашенко рассказал, что «в ряде стран Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов [правящей] семьи, хоть в Беларуси это и не принято».

— Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут, — сказал белорусский лидер.



Фото: пресс-служба президента

На фото было видно, что отца в поездке сопровождали Виктор и Николай Лукашенко.

Президент не скрывал, что визит — повод отдохнуть.

— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей, — сказал Лукашенко. — Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.

Уже 11−12 ноября планируется официальный визит Лукашенко в Астрию.