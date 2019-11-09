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Проблемы эксплуатации и ремонта дорог Пинского района обсудили на заседании райисполкома
10.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Недостаточное выделение финансовых средств на содержание, текущие и капитальные ремонты приводит к нарушению межремонтных сроков и износу покрытия автомобильных дорог и улиц сельских населенных пунктов.
Кроме того, немаловажными являются вопросы обслуживания и ремонта мостов, приобретения механизмов и транспортных средств для обслуживания дорог, замены и установки дорожных знаков, оборудования остановочных пунктов автопавильонами, посадочными площадками, урнами, заездными карманами. Этот спектр проблем Пинский райисполком обозначил перед руководством РУП «Бреставтодор» и КУП «Брестоблдорстрой» на недавнем заседании районного исполнительного комитета.
Чтобы услышать ответы на проблемные вопросы из первых уст, на заседание пригласили генерального директора РУП «Бреставтодор» Михаила Непочеловича и генерального директора КУП «Брестоблдорстрой» Сергея Демко.
А проблем с дорогами, мостами и прочим (читай выше) в районе хватает. Заместитель председателя райисполкома Сергей Жидецкий разбил свое выступление на два блока. Сначала рассмотрели состояние автомобильных дорог, обслуживанием которых занимается специализированная дорожная организация ДЭУ-26. Это так называемые республиканские трассы.
Понятно, что, если километраж больше, соответственно, и затраты на содержание дорог тоже выше. Но выделяемых средств явно недостаточно. Даже если бы суммы были и больше, все равно все дороги и мосты за раз не приведешь в порядок.
В этом обширном списке есть требующие первоочередного ремонта. К примеру, 10,5 километра автодороги, пересекающей границу Пинского и Ивановского районов. Водители транспортных средств уже давно чувствуют «перепад», выезжая из Пинского района на Ивановщину и обратно. И он не в нашу пользу.
«Если дороги будут, как в Иваново, это будет лучший результат», – поставил задачу председатель райисполкома Игорь Брилевич. Да, в Иваново дороги значительно лучше. Но тому объективное объяснение – Янов-Полесский «пережил» областные «Дожинки» в 2015-м и День белорусской письменности в прошлом году, при подготовке к которым получил значительные финансовые вливания. У нас ситуация несколько иная. Областной фестиваль «Дожинки» городской поселок Логишин примет лишь в 2021 году, а эксплуатировать дороги необходимо сейчас, сегодня, каждый день.
Капитального ремонта также требуют 10 километров автодороги Лунинец – Пинск, 13 километров дороги Ганцевичи – Логишин на границе с Ганцевичским районом. На текущий ремонт в первую очередь претендуют 19 километров автодороги Ивацевичи – Пинск – Столин и 7 километров – Стытычево – Невель – и в одном, и в другом случае необходима укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.
ДЭУ-26 обслуживает 29 мостов, 14-ти из которых нужен текущий ремонт. Посложнее обстоят дела с мостом через р. Ясельда на автомобильной дороге Лунинец – Пинск, со старым «Любанским» мостом и мостом через Огинский канал автодороги Ивацевичи – Пинск – Столин. Эти три моста требуют капитального ремонта и реконструкции.
Мост через реку Припять (старый «Любанский») включен в Комплексный план мероприятий по устойчивому развитию Пинского района до 2020 года. Но финансовых средств на его капитальный ремонт не предусмотрено. Хотя когда-то в планах дорожников была организация одностороннего движения по каждому из двух мостов: по новому «Любанскому» – на Пинск, по старому – на Столин. Сегодня доступ к старому мосту не ограничен, что необходимо предпринять в срочном порядке. В целях безопасности.
Генеральный директор РУП «Бреставтодор» Михаил Непочелович предложил вариант полного закрытия этого моста на период ремонта и организацию объезда по маршруту Купятичи – Оснежицы – Селище – Вулька Городищенская. Протяженность объезда составляет ориентировочно 30 километров. Но руководство Пинского района не согласно с такой схемой и предлагает рассмотреть вопрос по обустройству временной переправы. Река Ясельда разделяет сельскохозяйственные земли ОАО «Почапово» на две части. Безусловно, транспортировка грузов в объезд значительно увеличит затраты на их перевозку. В конечном счете это приведет к росту себестоимости продукции растениеводства и снижению рентабельности всего хозяйства в целом. Финансовые издержки составят, по предварительным подсчетам, около 1 миллиона рублей. А вот при использовании временной переправы сроки проведения агротехнических работ по подготовке почвы и заготовке кормов, наоборот, значительно сократятся, что приведет к снижению себестоимости продукции и росту прибыли. Но даже не в одном ОАО «Почапово» дело. В д. Городище размещаются и промышленные предприятия (мебельная фабрика, ЛПМ «Городище»), есть излюбленная зона отдыха на Городищенском озере, множественные объекты социальной сферы, и предложенный вариант объезда неизбежно повлечет затраты этих предприятий и организаций, а также Пинского автобусного парка. А если брать во внимание своевременное устранение экстренных ситуаций?.. Словом, над этой проблемой специалисты пока думают.
Из этого количества сооружений капитальный ремонт нужен двум мостам, 9 требуют текущего ремонта и 6 ждут переустройства. Но все же большую озабоченность вызывают паромные переправы в Домашицах и Дубое. Их содержание ежегодно обходится ДРСУ-104 в немалую копейку. Райисполком неоднократно выходил с ходатайством на областной исполнительный комитет решить вопрос о передаче паромов предприятиям речного транспорта, что даже простому обывателю кажется вполне логичным. Известно, что к решению этого вопроса подключилось Министерство транспорта и коммуникаций. Но пока воз и ныне там. Наш исполком, в свою очередь, предлагает взамен паромов обустроить наплавные мосты и понтонные переправы. К примеру, необходимость понтонного моста в Домашицах обусловлена обеспечением жизнедеятельности жителей этого региона и сельскохозяйственных организаций, особенно в период заготовки кормов и уборки зерновых. Здесь река Пина, как и Ясельда, разделяет сельхозземли надвое.
Асфальтированных дорог в населенных пунктах – 55%, улиц – 20%. Немалую долю – 31% – занимают дороги с гравийным покрытием. А вот что касается улиц, то основная масса их – 52% – грунтовые и с гравийным покрытием – 26%. Работа по ремонту дорожной и уличной сети района проводится постоянно. Так, в текущем году средства были выделены на капитальный ремонт дороги Доброславка – Погост-Загородский – Парохонск – Молодельчицы (вторая очередь) и на обустройство подъезда к д. Вулька Лавская от автодороги Ивацевичи – Пинск – Столин, на текущие ремонты автодорог Федоры – Ласицк – Паре, Доброславка – Погост-Загородский – Парохонск – Молодельчицы, Почапово – Кудричи – Площево – Курадово, Пинск – Огово, Мерчицы – Молодово – Мотоль и обустройство подъезда к д. Кошевичи от автодороги М-10. На сегодня все запланированные работы и финансовые средства освоены в полном объеме.
Но отрасль ставит и другие проблемные вопросы. В частности, остро стоит проблема приобретения техники для обслуживания автодорог. К примеру, на балансе ДРСУ-104 имеется 73 единицы техники, без малого половина которой – со стопроцентным износом. Почти такая же ситуация с техникой и в ДЭУ-26: из 28 единиц 13 имеют стопроцентный износ. И та, и другая организация нуждаются в пополнении парка машин и механизмов, что требует немалых финансовых вложений.
Добавить сюда удаление усохших деревьев, порубочных остатков, благоустройство обочин, уборку мусора, который с завидной регулярностью появляется у дорог и в местах отдыха (яркий пример – зона отдыха вблизи поворота на д. Лосичи), то становится понятным, что дорожникам скучать некогда. А раз уж коснулись темы наведения порядка, то инициативы в этом деле, на мой взгляд, должны исходить и от жителей района, которые сами же эти проблемы и обозначают в своих обращениях в райисполком. Разве же для доброго дела необходим пример?
Ряд вопросов поставил перед руководителями дорожных организаций начальник районного отделения ГАИ Вячеслав Голякович. В частности, речь идет о целесообразности дорожного знака, запрещающего движение пешеходов у Огинского канала. Если четко следовать правилам дорожного движения, то пешеходу либо велосипедисту перейти с одной стороны дороги на другую или через сам канал можно разве что по воздуху. Планируемая реконструкция моста должна изменить ситуацию – таков был ответ дорожников. Они же пояснили руководству и членам районного исполнительного комитета, что динамика финансирования дорожного строительства с 2010 года ежегодно уменьшается. А потому выход – сохранить то, что есть.
Вероника НИКОЛАЕВА
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