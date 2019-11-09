Проблемы эксплуатации и ремонта дорог Пинского района обсудили на заседании райисполкома

Источник материала: Полесская правда

Недостаточное выделение финансовых средств на содержание, текущие и капитальные ремонты приводит к нарушению межремонтных сроков и износу покрытия автомобильных дорог и улиц сельских населенных пунктов.

Кроме того, немаловажными являются вопросы обслуживания и ремонта мостов, приобретения механизмов и транспортных средств для обслуживания дорог, замены и установки дорожных знаков, оборудования остановочных пунктов автопавильонами, посадочными площадками, урнами, заездными карманами. Этот спектр проблем Пинский райисполком обозначил перед руководством РУП «Бреставтодор» и КУП «Брестоблдорстрой» на недавнем заседании районного исполнительного комитета.

Чтобы услышать ответы на проблемные вопросы из первых уст, на заседание пригласили генерального директора РУП «Бреставтодор» Михаила Непочеловича и генерального директора КУП «Брестоблдорстрой» Сергея Демко.

А проблем с дорогами, мостами и прочим (читай выше) в районе хватает. Заместитель председателя райисполкома Сергей Жидецкий разбил свое выступление на два блока. Сначала рассмотрели состояние автомобильных дорог, обслуживанием которых занимается специализированная дорожная организация ДЭУ-26. Это так называемые республиканские трассы.

Были озвучены такие цифры: протяженность обслуживаемой ДЭУ-26 сети составляет 100 км в Столинском районе, 134 км – в Лунинецком и 224 км (!) – в Пинском районе.

Понятно, что, если километраж больше, соответственно, и затраты на содержание дорог тоже выше. Но выделяемых средств явно недостаточно. Даже если бы суммы были и больше, все равно все дороги и мосты за раз не приведешь в порядок.

В этом обширном списке есть требующие первоочередного ремонта. К примеру, 10,5 километра автодороги, пересекающей границу Пинского и Ивановского районов. Водители транспортных средств уже давно чувствуют «перепад», выезжая из Пинского района на Ивановщину и обратно. И он не в нашу пользу.

«Если дороги будут, как в Иваново, это будет лучший результат», – поставил задачу председатель райисполкома Игорь Брилевич. Да, в Иваново дороги значительно лучше. Но тому объективное объяснение – Янов-Полесский «пережил» областные «Дожинки» в 2015-м и День белорусской письменности в прошлом году, при подготовке к которым получил значительные финансовые вливания. У нас ситуация несколько иная. Областной фестиваль «Дожинки» городской поселок Логишин примет лишь в 2021 году, а эксплуатировать дороги необходимо сейчас, сегодня, каждый день.

Капитального ремонта также требуют 10 километров автодороги Лунинец – Пинск, 13 километров дороги Ганцевичи – Логишин на границе с Ганцевичским районом. На текущий ремонт в первую очередь претендуют 19 километров автодороги Ивацевичи – Пинск – Столин и 7 километров – Стытычево – Невель – и в одном, и в другом случае необходима укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Качество дорог во многом зависит от соотношения их общей протяженности, степени эксплуатации и затрат на содержание. То же самое можно сказать и в отношении мостов.

ДЭУ-26 обслуживает 29 мостов, 14-ти из которых нужен текущий ремонт. Посложнее обстоят дела с мостом через р. Ясельда на автомобильной дороге Лунинец – Пинск, со старым «Любанским» мостом и мостом через Огинский канал автодороги Ивацевичи – Пинск – Столин. Эти три моста требуют капитального ремонта и реконструкции.

Мост через реку Припять (старый «Любанский») включен в Комплексный план мероприятий по устойчивому развитию Пинского района до 2020 года. Но финансовых средств на его капитальный ремонт не предусмотрено. Хотя когда-то в планах дорожников была организация одностороннего движения по каждому из двух мостов: по новому «Любанскому» – на Пинск, по старому – на Столин. Сегодня доступ к старому мосту не ограничен, что необходимо предпринять в срочном порядке. В целях безопасности.

В планах дорожников реконструкция моста через реку Ясельда по автодороге на д. Городище.

Генеральный директор РУП «Бреставтодор» Михаил Непочелович предложил вариант полного закрытия этого моста на период ремонта и организацию объезда по маршруту Купятичи – Оснежицы – Селище – Вулька Городищенская. Протяженность объезда составляет ориентировочно 30 километров. Но руководство Пинского района не согласно с такой схемой и предлагает рассмотреть вопрос по обустройству временной переправы. Река Ясельда разделяет сельскохозяйственные земли ОАО «Почапово» на две части. Безусловно, транспортировка грузов в объезд значительно увеличит затраты на их перевозку. В конечном счете это приведет к росту себестоимости продукции растениеводства и снижению рентабельности всего хозяйства в целом. Финансовые издержки составят, по предварительным подсчетам, около 1 миллиона рублей. А вот при использовании временной переправы сроки проведения агротехнических работ по подготовке почвы и заготовке кормов, наоборот, значительно сократятся, что приведет к снижению себестоимости продукции и росту прибыли. Но даже не в одном ОАО «Почапово» дело. В д. Городище размещаются и промышленные предприятия (мебельная фабрика, ЛПМ «Городище»), есть излюбленная зона отдыха на Городищенском озере, множественные объекты социальной сферы, и предложенный вариант объезда неизбежно повлечет затраты этих предприятий и организаций, а также Пинского автобусного парка. А если брать во внимание своевременное устранение экстренных ситуаций?.. Словом, над этой проблемой специалисты пока думают.

Схожие проблемы касаются и эксплуатации мостов, обслуживанием которых занимаются дорожники ДРСУ-104. На обслуживании этой организации находится 21 мост, 270 водопропускных труб и две паромные переправы.

Из этого количества сооружений капитальный ремонт нужен двум мостам, 9 требуют текущего ремонта и 6 ждут переустройства. Но все же большую озабоченность вызывают паромные переправы в Домашицах и Дубое. Их содержание ежегодно обходится ДРСУ-104 в немалую копейку. Райисполком неоднократно выходил с ходатайством на областной исполнительный комитет решить вопрос о передаче паромов предприятиям речного транспорта, что даже простому обывателю кажется вполне логичным. Известно, что к решению этого вопроса подключилось Министерство транспорта и коммуникаций. Но пока воз и ныне там. Наш исполком, в свою очередь, предлагает взамен паромов обустроить наплавные мосты и понтонные переправы. К примеру, необходимость понтонного моста в Домашицах обусловлена обеспечением жизнедеятельности жителей этого региона и сельскохозяйственных организаций, особенно в период заготовки кормов и уборки зерновых. Здесь река Пина, как и Ясельда, разделяет сельхозземли надвое.

На заседании шла речь в том числе и о дорогах местного значения. Протяженность сети местных дорог в нашем районе составляет 740 километров, а улиц сельских населенных пунктов – 630 километров.

Асфальтированных дорог в населенных пунктах – 55%, улиц – 20%. Немалую долю – 31% – занимают дороги с гравийным покрытием. А вот что касается улиц, то основная масса их – 52% – грунтовые и с гравийным покрытием – 26%. Работа по ремонту дорожной и уличной сети района проводится постоянно. Так, в текущем году средства были выделены на капитальный ремонт дороги Доброславка – Погост-Загородский – Парохонск – Молодельчицы (вторая очередь) и на обустройство подъезда к д. Вулька Лавская от автодороги Ивацевичи – Пинск – Столин, на текущие ремонты автодорог Федоры – Ласицк – Паре, Доброславка – Погост-Загородский – Парохонск – Молодельчицы, Почапово – Кудричи – Площево – Курадово, Пинск – Огово, Мерчицы – Молодово – Мотоль и обустройство подъезда к д. Кошевичи от автодороги М-10. На сегодня все запланированные работы и финансовые средства освоены в полном объеме.

Но отрасль ставит и другие проблемные вопросы. В частности, остро стоит проблема приобретения техники для обслуживания автодорог. К примеру, на балансе ДРСУ-104 имеется 73 единицы техники, без малого половина которой – со стопроцентным износом. Почти такая же ситуация с техникой и в ДЭУ-26: из 28 единиц 13 имеют стопроцентный износ. И та, и другая организация нуждаются в пополнении парка машин и механизмов, что требует немалых финансовых вложений.

Равно как и требуют вложений остановочные пункты, где необходимы установка автопавильонов, урн, обустройство посадочных площадок, заездных карманов, ремонт и замена дорожных знаков.

Добавить сюда удаление усохших деревьев, порубочных остатков, благоустройство обочин, уборку мусора, который с завидной регулярностью появляется у дорог и в местах отдыха (яркий пример – зона отдыха вблизи поворота на д. Лосичи), то становится понятным, что дорожникам скучать некогда. А раз уж коснулись темы наведения порядка, то инициативы в этом деле, на мой взгляд, должны исходить и от жителей района, которые сами же эти проблемы и обозначают в своих обращениях в райисполком. Разве же для доброго дела необходим пример?

Ряд вопросов поставил перед руководителями дорожных организаций начальник районного отделения ГАИ Вячеслав Голякович. В частности, речь идет о целесообразности дорожного знака, запрещающего движение пешеходов у Огинского канала. Если четко следовать правилам дорожного движения, то пешеходу либо велосипедисту перейти с одной стороны дороги на другую или через сам канал можно разве что по воздуху. Планируемая реконструкция моста должна изменить ситуацию – таков был ответ дорожников. Они же пояснили руководству и членам районного исполнительного комитета, что динамика финансирования дорожного строительства с 2010 года ежегодно уменьшается. А потому выход – сохранить то, что есть.

Кстати. С 1 февраля 2017 года функционирует единый короткий номер «125» диспетчерских служб организаций республиканского дорожного хозяйства. Введение короткого номера, единого для всей сети республиканских дорог Беларуси, позволяет дорожным службам более оперативно реагировать на ситуацию в целях обеспечения безопасных условий для движения транспорта. Набрав «125» в любом регионе страны, участники дорожного движения могут сообщить важную информацию либо высказать претензии по поводу дорожных условий на той или иной республиканской дороге. При звонке на номер «125» осуществляется переадресация в нужном направлении в зависимости от региона, из которого вызывается служба.

Вероника НИКОЛАЕВА

Фото предоставлено отделом архитектуры, строительства и ЖКХ райисполкома

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