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Около 50 человек приняли участие в памятном шествии к Лошицкому яру

10.11.2019 14:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 50 человек приняли участие в памятном шествии к Лошицкому яру — месту расстрела жертв сталинских репрессий, сообщает БелаПАН.

Акция, по традиции организованная Консервативно-христианской партией — БНФ и санкционированная городскими властями, началась 10 ноября в 12.30 от Минского городского дворца культуры (бывший ДК камвольного комбината).

Участники несли транспарант «Дзяды», бело-красно-белые флаги, флаги КХП-БНФ и оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Их сопровождало около двух десятков силовиков в штатском, которые снимали шествие на видеокамеры.

Митинг в Лошицком яру продолжался около часа. На нем выступили заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький и другие члены партии. Было зачитано обращение находящегося в эмиграции лидера КХП-БНФ Зенона Позняка.

Шествие и митинг в Лошицком яру КХП-БНФ традиционно проводит спустя неделю после аналогичной акции в Куропатах. Обе акции приурочены ко дню поминовения предков «Деды».

Лошицкий яр — урочище возле микрорайона Лошица в Минске, где в 1937—1941 годах органы НКВД проводили массовые расстрелы. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам Зенона Позняка, там было захоронено от 7 до 10 тыс. репрессированных.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 50 человек приняли участие в памятном шествии к Лошицкому яру - месту расстрела жертв сталинских репрессий.
 
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