Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Крутой: За восемь месяцев этого года на продуктах и программах IT-компаний удалось заработать 1 миллиард 400 миллионов долларов В следующем году в экспортной корзине Беларуси будут превалировать именно услуги IT-сектора (рост на 12 %) и транспортные грузоперевозки - авто, ж/д и авиа (не менее 5 %)....

В следующем году в экспортной корзине Беларуси будут превалировать именно услуги IT-сектора (рост на 12 %) и транспортные грузоперевозки - авто, ж/д и авиа (не менее 5 %). Об этом в "Главном эфире". За восемь месяцев этого года на продуктах и программах IT-компаний удалось заработать 1 миллиард 400 миллионов долларов. К такой цифре должны подтягиваться и остальные. По каждому направлению отраслевые министерства разрабатывают конкретные программы. Рост внешней торговли в 2020 году запланирован с прибавкой более чем на 3,5 %.