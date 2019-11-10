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Дмитрий Крутой: За восемь месяцев этого года на продуктах и программах IT-компаний удалось заработать 1 миллиард 400 миллионов долларов
11.11.2019 07:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ следующем году в экспортной корзине Беларуси будут превалировать именно услуги IT-сектора (рост на 12 %) и транспортные грузоперевозки - авто, ж/д и авиа (не менее 5 %). Об этом в "Главном эфире"
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Дмитрий Крутой: За восемь месяцев этого года на продуктах и программах IT-компаний удалось заработать 1 миллиард 400 миллионов долларов
В следующем году в экспортной корзине Беларуси будут превалировать именно услуги IT-сектора (рост на 12 %) и транспортные грузоперевозки - авто, ж/д и авиа (не менее 5 %)....
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