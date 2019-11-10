ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Крутой: За восемь месяцев этого года на продуктах и программах IT-компаний удалось заработать 1 миллиард 400 миллионов долларов

11.11.2019 07:06 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В следующем году в экспортной корзине Беларуси будут превалировать именно услуги IT-сектора (рост на 12 %) и транспортные грузоперевозки - авто, ж/д и авиа (не менее 5 %). Об этом в "Главном эфире" заявил министр экономики Дмитрий Крутой. За восемь месяцев этого года на продуктах и программах IT-компаний удалось заработать 1 миллиард 400 миллионов долларов. К такой цифре должны подтягиваться и остальные. По каждому направлению отраслевые министерства разрабатывают конкретные программы. Рост внешней торговли в 2020 году запланирован с прибавкой более чем на 3,5 %.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем году в экспортной корзине Беларуси будут превалировать именно услуги IT-сектора (рост на 12 %) и транспортные грузоперевозки - авто, ж/д и авиа (не менее 5 %)....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Около 50 человек приняли участие в памятном шествии к Лошицкому яру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика