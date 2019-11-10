Tesla, Макрон, стенды по 0,5 млн долларов. На что готов мир в борьбе за китайского потребителя

Источник материала: Tut.by

«Китай нас удивил: он поддерживает не своего производителя, а своего потребителя», — говорит посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Производители всего мира оценили рост открытости страны с населением 1,5 млрд человек и растущим внутренним потреблением. Масштабы проходящей в Шанхае второй международной выставки импорта China International Import Expo впечатляют. Президенты Китая и Франции Си Цзыньпин и Эммануэль Макрон на открытии, половина крупнейших мировых компаний из списка Fortune Global 500, 150 тысяч посетителей-импортеров. Как белорусы не потерялись среди мировых гигантов и что нужно, чтобы иметь успех за пределами страны, читайте в репортаже TUT.BY.





Рынок фантастических возможностей

В связи с визитом в Шанхай сразу двух президентов 25-миллионный город встал в трехдневных пробках, но статус мероприятия сразу оказался высочайшим. И хотя французская и мировая пресса слегка подшучивала над Макроном, мол сыр и вино сами себя не продадут, но президент Франции говорил не только за французские деликатесы. Макрон призвал китайское руководство не поддаваться «закону сильнейшего», пишет Inosmi со сслыкой на Le Monde.

«В торговой войне — только проигравшие», — заявил он, подтвердив, что «стремление к изоляционизму не выгодно никому». Позиция Дональда Трампа, чей лозунг «Америка прежде всего», ознаменовала кризис многосторонности в международном сотрудничестве, отмечает издание.



Участие в выставке примет всего около 500 тысяч человек

Президент Франции, в частности, выступил в поддержку «равноправного режима в доступе к субсидиям и государственным рынкам Китая» и к средствам правовой защиты в юридических вопросах для иностранных компаний. Он также призвал к «уважению интеллектуальной собственности, без которой невозможны инновации». Это кстати еще одна головная боль французских производителей — очень уж их марки полюбились китайским производителям контрафакта.

Китай уже вышел на второе место в мире по объемам импорта и потребления. Си Цзиньпин озвучивает фантастические цифры: в ближайшие годы Китай будет импортировать ежегодно товары и услуги на 10 трлн долларов, через 15 лет эта цифра вырастет до 40 трлн долларов, причем 10 трлн долларов составит импорт услуг. Не удивительно, что на выставке представлен даже Facebook, пока заблокированный в Поднебесной: санкции не вечны, а место на таком рынке дорогого стоит.

Большие возможности маленьких игроков

Способы покорения китайского рынка различны и сильно зависят от финансовых возможностей и амбиций производителя. Если ты — Tesla, путь один. Недаром профессионалы, оценивая затраты на экспозицию прикидывают, что павильоны ценой выше 500 тысяч долларов тут не редкость.



Национальный стенд Беларуси готов к открытию

— В таком огромном мероприятии можно легко потеряться. А привлечь внимание к себе, если не хватает денег занять полпавильона, помогает именно национальный стенд. Это яркий дизайн, красивое оформление, всевозможная официальная поддержка — от наших официальных лиц до крупных китайских чиновников уровня губернатора провинции и вице-губернатора. На белорусско-китайском форуме присутствовал и заместитель министра коммерции Китая Юй Цзяньхуа — он специально ради этого четыре часа ехал на поезде из Пекина. Все это привлекает внимание к нам крупного китайского бизнеса, — рассказывает директор «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский.

Организатор национальной экспозиции Беларуси — Белорусская торгово-промышленная палата, оператор — выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП. Белорусская экспозиция одна из крупнейших на выставке, она располагается в семи тематических павильонах и занимает площадь 787 кв метров.



На стенде Tesla

Фото: «Белинтерэкспо» БелТПП

Глава делегации Анатолий Хотько за штурвалом пока виртуального электросамолета на китайском национальном стенде

На стенде России представлен лимузин Aurus



На стенде «Великого камня»

А вот рядом с белорусским павильоном скромный стенд, скорее, прилавок, с украинскими фруктовыми конфетами. Знающие этот продукт поулыбались, порадовали детей фотографиями с «Улиткой Бобом», а вечером на полках гигантского шанхайского гипера Carrefour увидели те самые цветные упаковки яблочных конфет.

— Видели уже здесь? — улыбается менеджер на стенде. — Экопродукты без сахара, ЗОЖ, сейчас в тренде, мы продаем продукцию уже в 17 странах, правда, в Шанхай только выходим: раньше продавались только в сети Carrefour в Пекине.

Так что есть ниша — есть поставки. Даже если ты улитка, а не модный электрокар.

— Китай — это самый быстрорастущий рынок мира, которых интересует многих мировых производителей. Это понимает и белорусский бизнес. Китай много повидал — он интересен всем мировым брендам, но и ему хочется чего-то экзотического. У нас есть то, чего нет в других странах, есть качество, есть репутации страны натуральных продуктов, — рассказывает Евгений Введенский.



Стенд белорусских производителей пищевой продукции накануне открытия

А натуральные продукты — реальный тренд. Вот представитель компании из Таджикистана угощает фантастической курагой и рассказывает, что уже поставляет в Китай персики. На наше недоумение: зачем Китаю, производителю каждой первой банки консервированных персиков в мире, таджикские персики, производитель громко обижается и требует не путать его персик, видевший только солнце и горы, с вялым химическим продуктом массового производства и закатки. Цена таджикского фрукта — в разы выше местного. Уверяет, что спрос — о-го-го.



Посол Беларуси в России Кирилл Рудый. Белорусский сыр и квас тоже доехали до Китая

Кирилл Рудый призывает белорусские компании не упускать возможности открывающегося и весьма дорогого рынка Китая.

— Парадокс, но в самой многочисленной стране полупустые рестораны и магазины: люди покупают и живут онлайн. Уже четверть товаров в Китае продается через интернет. Пока нашими товарами в китайском интернете торгуют россияне, а не мы. Да и цены на товары на белорусском заводе и в китайском интернете выше в 5−7 раз, — рассказывает посол.

Посольство даже подготовило гайд для компаний, интересующихся e-commerce в Китае.



Фото: «Белинтерэкспо» БелТПП

И хотя самой популярной метафорой в отношении белорусско-китайских отношений у белорусской делегации были «железные братья», Рудый предпочел развить иную ассоциацию, сравнив Беларусь с ягодой земляникой, прикрытой тенью листьев соседей.

— Но если попробовать эту ягоду, ее вкус вы никогда не забудете. Предлагаю вам найти на этой выставке Беларусь и попробовать ее товары, — сказал он, открывая национальный павильон.

Желающих попробовать конфеты, снэки, молочку, сыры, мороженое, сало и колбасу крупнейших производителей, оказалась уйма.





Как есть слона

Глава белорусской делегации, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, отметил, что за девять месяцев белорусский экспорт уже достиг 570 млн долларов. Основа и драйвер белорусского экспорта в Китай — продовольствие.

За десять лет экспорт из Беларуси в Китай вырос уже в три раза, китайские инвестиции в Беларусь -в 60 раз, объем полученной техпомощи составил более 500 млн долларов и он растет, почти 500 млн долларов из всех источников вложено в «Великий камень» — 57 резидентов оценили беспрецедентные льготы парка и заявили более 1 млрд долларов инвестиций на перспективу, напомнила замминистра экономики Елена Перминова, обратив особое внимание на безвизовый режим между странами и колоссальный потенциал развития отношений с регионами.





Из проблем, характерных для многих белорусских производителей, сразу несколько участников выставки называют «уверенность, что у него непременно должны купить то, что он счел нужным произвести».

— Я, мол, сделал, а вы забирайте — предоплата, самовывоз. Но так уже в мире не работают, особенно на конкурентных рынках. А Китай — это рынок самой жесткой конкуренции, — говорит неоднократный участник международных выставок.

— И эта, и другие выставки, а в год мы организуем участие примерно в тридцати, полезны. Тому, кто рассчитывает на результат, нельзя просто приехать и сесть на стул, положив перед собой рекламную брошюру. Мы в рамках наших экспозиций людей привозим заранее, даем возможность встретиться с дилерами, организуем встречи и консультации с участием диппредставительств, посещение производств. В рамках этой выставки совместно с нашим консульством организовали посещение компании Bright Food, одного из крупнейших в Китае производителей продуктов питания, — отмечает Введенский.

Эксперты сходятся в том, что возможности для белорусских производителей дает расширение сотрудничества с регионами.

— Тягаться с мировыми брендами сложно, поэтому есть рекомендация начинать не с самых больших городов, а с регионов, с городов с населением в несколько миллионов человек, выстраивать отношения с партнерами. Или входить в крупные торговые сети. Но надо понимать, что Китай интересуют серьезные объемы. Работать важно гибко, подстраиваться под вкусы потребителя, — рассказывает Евгений Введенский.



Привычные белорусскому глазу бренды для китайского рынка

На открытии национального павильона Китай представлял губернатор провинции Ганьсу Тан Жэньцэнь



Открытие масштабной экспозиции белорусских продуктов питания



Он отмечает что за несколько дней выставки уже подписано 77 контрактов и соглашений на общую сумму 173 млн долларов (речь о поставке в Китай продуктов питания и напитков, металлургической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной продукции), подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере логистики, научных разработок и размещении новых резидентов в Индустриальном парке «Великий камень».



Фото: «Белинтерэкспо» БелТПП

— Это особая выставка. Регистрация для посетителей на Import Expo была закрыта еще месяц назад, здесь нет случайных посетителей, это целевая аудитория, знающая, что она ищет. Здесь реально можно понять, насколько интересен твой продукт. Нельзя просто взять продукт с белорусской полки и перенести его сюда и ожидать, что он будет пользоваться таким же спросом. Менять придется много — от состава до упаковки, — отмечает директор «Белинтерэкспо» БелТПП, уже сейчас заверяя, что и в следующем году планируется организовывать участие белорусских компаний в этой выставке.





Действительно, производители привозят в Китай продукт, адаптированный под специфические вкусы китайцев. Белорусские конфеты, к примеру, хоть и шли нарасхват, но для китайцев слишком сладкие. Что предлагают другие игроки? Вот один из мировых кондитерских концернов угощает карамельными новинками — соленый лимон и соленый арбуз. Весьма странно, но китайцам, кажется, нравится.