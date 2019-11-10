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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тренинги по конкурентной политике и праву стартуют в Минске в стенах Международной финансовой корпорации Это мероприятия в рамках реализации подписанного в апреле соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и МФК. Обучающий семинар с...

Это мероприятия в рамках реализации подписанного в апреле соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и МФК. Обучающий семинар с международными экспертами проведут для сотрудников МАРТ и преподавателей вузов юридического, экономического и международного профилей. Хештег мероприятия: конкуренция - Беларусь. Основная задача - формирование практических навыков по развитию и защите добросовестной конкуренции.