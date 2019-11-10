|
Тренинги по конкурентной политике и праву стартуют в Минске в стенах Международной финансовой корпорации
11.11.2019 09:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭто мероприятия в рамках реализации подписанного в апреле соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и МФК. Обучающий семинар с международными экспертами проведут для сотрудников МАРТ и преподавателей вузов юридического, экономического и международного профилей. Хештег мероприятия: конкуренция - Беларусь. Основная задача - формирование практических навыков по развитию и защите добросовестной конкуренции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренинги по конкурентной политике и праву стартуют в Минске в стенах Международной финансовой корпорации
Это мероприятия в рамках реализации подписанного в апреле соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и МФК. Обучающий семинар с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)