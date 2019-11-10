ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренинги по конкурентной политике и праву стартуют в Минске в стенах Международной финансовой корпорации

11.11.2019 09:08 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это мероприятия в рамках реализации подписанного в апреле соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и МФК. Обучающий семинар с международными экспертами проведут для сотрудников МАРТ и преподавателей вузов юридического, экономического и международного профилей. Хештег мероприятия: конкуренция - Беларусь. Основная задача - формирование практических навыков по развитию и защите добросовестной конкуренции.
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это мероприятия в рамках реализации подписанного в апреле соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и МФК. Обучающий семинар с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Tesla, Макрон, стенды по 0,5 млн долларов. На что готов мир в борьбе за китайского потребителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика