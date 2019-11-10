Сколько предприятий с зарплатой Br500 останется к концу года?

Организаций с зарплатой менее 500 к концу года будет несколько десятков, сейчас их – 470.

Об этом заявил глава министерства экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» 10 ноября.

По его словам, в отношении предприятий, которые не смогут обеспечить работникам зарплату в 500-600 рублей, будут приниматься «системные решения».

Крутой утверждает, что предприятия, на которых платят меньше 400 рублей зарплаты, осталось 9, но до конца года их не останется.

Глава Минэкономики рассказал, что в отношении организаций, которые не смогут платить зарплату в размере 500-600 рублей, будут принимать «системные решения».

Также он сообщил, что в стране осталось 9 предприятий с зарплатой ниже 400 рублей, с ними тоже будут «разбираться».

Крутой напомнил, что указ №401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» предусматривает разработку плана дополнительных мер для роста экономики. Предприятиям с низкой зарплатой правительство намерено уделить особое внимание.